Evcil hayvan dostu bitkiler

Evinizi tropik bir vahaya dönüştürmek isterken yatağın altına saklanmış kedi, kanepeyi kemiren köpek ya da masumca saksıya gagasını sokmaya çalışan muhabbet kuşu gerçeğini hiç unutmamak gerekir. Neyse ki doğa, hem bizim göz zevkimize hem de evcil dostlarımızın güvenliğine hitap eden rengârenk bir bitki repertuvarı sunuyor. Şimdi toprak kokusunu takip edelim, evcil hayvan dostu ev bitkileri ile pati dostu botanik bir tura çıkıyoruz!

ÇİN PARA BİTKİSİ

Yapraklarıyla sevimli bir görünüme sahip olan Çin para bitkisi, son yılların en popüler iç mekan bitkilerinden biri. Hem bakımı kolay hem de evcil hayvanlar için güvenli olması, onu ideal bir seçim yapıyor.

SALON PALMİYESİ

Salon palmiyeleri, evlere tropik bir hava katar ve aynı zamanda evcil hayvanlar için de güvenli bir bitkidir. Ancak, bazı palmiye türlerinin toksik olabileceğini unutmayın. Chamaedorea elegans, bu konuda en güvenilir seçeneklerden biridir

CALATHEA LANCİFOLİA

Desenli yapraklarıyla dikkat çeken Calathea Lancifolia, aynı zamanda evcil hayvanlar için de güvenli bir seçimdir.

DUA ÇİÇEĞİ

Dua çiçeği, yaprakların üzerinde bulunan ve harika desenlerle büyüleyici bir görünüm sunan şekli ile bakımı kolay ve aynı zamanda evcil hayvan dostudur. Yaprakları ise gece vakitlerinde kapanır ve gündüz açılarak ilginç bir görüntü oluşturur.

KURDELE ÇİÇEĞİ

Kurdelen çiçeği hem hava temizleme özelliğiyle hem de kolay bakımıyla en sevilen ev bitkilerinden biridir. Ayrıca, kedi ve köpekler için tamamen güvenlidir.

PEPEROMİA ÇİÇEĞİ

Küçük boyutları ve kalın yaprakları ile Peperomia, evlerde sıkça tercih edilen bir bitkidir. Üstelik bakımı kolaydır ve evcil hayvanlar için zararsızdır. Eğer kediniz de bitkilerle oynamayı seviyorsa, bu bitki onun için güvenli bir tercihtir.