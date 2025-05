Mevsimin tadını çıkarmak isteyenler bu şehirlere!

Türkiye'nin muhteşem coğrafyası her mevsim farklı güzellikler sunuyor. Her ayın kendine özgü bir atmosferi ve görkemi var. Hazırladığımız bu gezi rehberinde, Türkiye'nin dört bir yanından seçilmiş şehirleri ziyaret ederek her mevsimin tadını çıkarabileceğiniz harika rotalar bulacaksınız. Peki hangi ay nereye gidilir? Seyahat planınızı ay ay şekillendirmek istiyorsanız, Türkiye gezi rehberi yazımızı birlikte inceleyelim!

MUĞLA DATÇA MAYIS

Türkiye'de hangi ay nereye gidilir listemize devam ediyoruz! Yaz mevsimi henüz başlamadan kaçamak yapmak isteyenler için Datça, mükemmel bir tercih olabilir. Yaza giriş yapıldığında, Datça'nın sessiz ve huzurlu atmosferi insanları cezbediyor. Bu dönemde henüz tatilcilerin yoğunlaşmadığı Palamutbükü ve Hayıtbükü gibi koylarda temiz denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Akşamları ise Ege'nin serin esintileri eşliğinde balık keyfi yapmak Datça'nın vazgeçilmez aktivitelerinden biri.

İZMİR HAZİRAN

Okulların kapanmasına az bir süre kala ve hava henüz çok bunaltıcı olmadan, Haziran ayı İzmir'de enerjinin en yüksek olduğu zamanlardan biridir. Bu ayda İzmir'de yapabileceğiniz birçok etkinlik ve gezi seçeneği mevcuttur. Öncelikle, Alaçatı'nın tarihi sokaklarında dolaşabilirsiniz. Alaçatı, taş evleri, rengarenk saksıları ve şirin kafeleriyle ünlüdür. Burada alışveriş yapabilir, yöresel lezzetleri deneyebilir ve tarihi yapıları keşfedebilirsiniz. Urla'da bulunan bağ rotalarını ziyaret edebilirsiniz. Bu rotalarda yer alan şarap imalathanelerini gezebilir, üzüm bağlarında yürüyüş yapabilir ve organik ürünlerin tadına bakabilirsiniz. Doğayla iç içe bir gün geçirmek için harika bir seçenektir. Karaburun ise sakin ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir beldedir. Burada tertemiz koylarda denize girebilir, balık restoranlarında yöresel lezzetleri tadabilir veya doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz.

MUĞLA TEMMUZ

Muğla'nın her köşesinde farklı güzellikler var. Fethiye'de yamaç paraşütü yaparak muhteşem bir manzara eşliğinde adrenalin dolu anlar yaşayabilirsiniz. Akyaka'da Azmak Nehri'nde tekne turuna çıkarak berrak sular arasında huzurlu bir yolculuk yapabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Muğla'nın güzelliklerini keşfetmek için farklı aktiviteler de planlayabilirsiniz.

ANTALYA AĞUSTOS

Ağustos aylarında sıcaklıkların tam doruk noktaya ulaştığı dönemde serinlemek ve denizin keyfini çıkarmak için Antalya, en ideal destinasyonlardan biridir. Antalya'nın Kaş, Kalkan, Olimpos ve Side gibi farklı bölgeleri her zevke hitap ediyor. Bu bölgelerde turkuaz renkteki berrak sularda yüzmenin yanı sıra tarihi antik kentleri keşfetmek de mümkün. Kaş'ta dalış yaparak renkli mercanlar ve balıklarla dolu deniz altını keşfedebilirsiniz. Kalkan ise lüks konaklama seçenekleri ile tatilcileri ağırlıyor.

ÇANAKKALE EYLÜL

Yaz mevsiminin sonlarına doğru geldiğimizde, Gökçeada'nın sakin havasıyla kendinizi köy kahvaltılarının keyfini çıkarırken ve rüzgar gülü tarlalarında dolaşarak zaman geçirebilirsiniz. Gökçeada'da geçireceğiniz son yaz kaçamağınızı gün batımında yapmak, size unutulmaz bir deneyim sunabilir.

RİZE EKİM

Ekim ayı geldiğinde rotamızı Karadeniz'in incisi Rize'ye çeviriyoruz. Yemyeşil yaylalarıyla ünlü bu şehirde doğa yürüyüşlerine ne dersiniz? Ayder Yaylası, sonbahar renkleriyle bambaşka, Çay tarlalarının arasında yapacağınız fotoğraf çekimleri unutulmaz anılarınıza eşlik edecek.

GAZİANTEP KASIM

KASIM ayı geldiğinde Türkiye'nin gastronomi başkenti Gaziantep'i keşfetmek için dolu bir rota sizi bekliyor. Gaziantep, sadece yemekleriyle değil aynı zamanda tarihi ve kültürel dokusuyla da büyüleyici bir şehir. Zeugma Müzesi'nde antik eserlere hayranlıkla bakabilir, çarşıların arasında dolaşarak alışveriş yapabilirsiniz.

ESKİŞEHİR ARALIK

Türkiye'de hangi ay nereye gidilir listemizin sonuna geldik. Eskişehir, yılın son ayında kültürel bir mola için ideal bir destinasyondur. Şehirdeki Porsuk Çayı'nda romantik bir gondol gezintisi yapabilir ve bu sakin su yolunda şehri farklı bir perspektiften keşfedebilirsiniz. Ayrıca, Eskişehir'deki çeşitli müzeleri ziyaret ederek şehrin tarihi ve kültürel mirasını daha yakından tanıyabilirsiniz.

NEVŞEHİR OCAK

Peri bacalarının karla kaplanması ile ortaya çıkan kartpostallık manzaralar sizi etkisi altına alabilir. Balon turlarıyla da bu eşsiz manzarayı kuşbakışı görebilir ve unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Nevşehir'in yeraltı şehirlerini de keşfetmenizi öneririz. Tarihin derinliklerinde yolculuk yapıp, geçmişe tanıklık edebilirsiniz. Kışın soğuğundan kaçmak için ise şömineli butik oteller iyi bir seçenek.

ERZURUM ŞUBAT

Şubat ayının gelmesiyle birlikte, Türkiye'nin kuzeydoğusunda kayak sezonu başlıyor! Palandöken Dağı'nda, kayak sezonunun doruğunda, kayak tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor. Bu dönemde, Erzurum'un muhteşem lezzetlerini denemek de bir seçenek; yöresel lezzetlerden olan cağ kebabı ve kadayıf dolmasını deneyebilirsiniz.

MARDİN MART

Mart ayı, Türkiye'nin güneydoğusundaki tarihi şehir Mardin'i ziyaret etmek için mükemmel bir zaman. Bu dönemde, baharın ilk ılık esintileriyle taş sokaklarda yürüyüş yapmak gerçekten keyifli olabilir. Şehrin daracık ve tarihi sokaklarında gezerken, Mezopotamya manzarası eşliğinde Artuklu mimarisinin detaylarına hayran kalabilirsiniz. Aynı zamanda, Mardin usulü taze açma ekmeğe sürülen tereyağı ve bal ile yapılan kahvaltılıklar da damak zevkinize hitap edebilir.

ŞANLIURFA NİSAN

Nisan ayı geldiğinde rotamızı Şanlıurfa'ya çeviriyoruz. Ilık havaların keyfini çıkarmak ve kalabalıktan uzak bir tatil geçirmek isteyenler için ideal bir dönem. Nisan, Göbeklitepe'nin mistik atmosferini keşfetmek ve Balıklıgöl'ün huzur veren manzarasını seyretmek için harika bir zaman dilimi. Urfa ciğerinin eşsiz lezzetiyle tanışabilir, yöreye özgü isotlu yemekleri deneyebilirsiniz. Gündüzleri ise tarihi ve kültürel gezilerle dolu bir program yaparken akşamları sıra geceleri ile unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.