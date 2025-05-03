Spor ve teknolojinin ilginç buluşması! İnsansı robotlar ile insanların yarışı

"Pekin E-Şehir Yarı Maratonu ve İnsansı Robot Yarı Maratonu" olarak adlandırılan organizasyon, spor ve teknolojinin ilginç buluşmasına tanıklık etti. 21,1 kilometrelik parkurda bir yanda binlerce koşucunun katıldığı yarı maraton yarışı koşulurken güvenlik nedeniyle ayrılan paralel bir parkurda insansı robotlar, normal koşucuların yanı başında, kendi aralarında yarıştı. Robot Yarı Maratonu'na aralarında robotik şirketleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, robot kulüpleri ve meraklıların olduğu 20'ye yakın ekip, geliştirdikleri insansı robotlarla katıldı. Robotlar ilk ortaya çıkmaya başladığında bu alanda öncü ülke de her zaman Çin ve Japonya olmuştu. Kısa sürede insansı robotları geliştiren uzmanlar, artık onları da bizden biri haline getirmeyi başardı.

ROBOT KAZANDI

İnsanlar kadar iyi olduğu öngörülen robotlar gerçekten de başarılı olduklarını bir kez daha gösterdi. Robot Yarı Maratonu'nu, Pekin İnsan Robotiği İnovasyon Merkezi tarafından geliştirilen, "Tiangong Ultra" adlı insansı robot, 2 saat 40 dakika ve 42 saniyelik dereceyle kazandı. Böyle durumlarda robotların teknolojisi bir kez daha şaşırtmayı başarıyor. Çünkü insanlarla yarışan robotlar, yapay zeka ve makine öğrenimi sayesinde gelişimlerinde çağ atladı. Milyonlarca kişinin canlı canlı izlediği o anlar sosyal medyada da yankı uyandırdı. Bir robotun insanı yenmesi ise daha çok konuşuldu.

N2 BAŞARDI

Kazanan robotun, insan hareketlerini taklit eden bir algoritmayla çalıştığı belirtildi."N2" adlı küçük boy insansı robot modelinin iki ayrı versiyonu yarışı ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan Noetix Robotics adlı şirketin mühendislerinden Cui Vınhuo, robotlardan birini insan hareketini taklide, diğerini ise azami hıza göre programladıklarını, robotun her iki görevi de başarılı bir şekilde uygulayıp yarışı tamamlamasından mutlu olduklarını ifade etti. Yarışa katılan insansı robotlardan bir bölümü ise umulan performansı gösteremedi. Start çizgisinde yüz üstü yere düşen bir insansı robotun uzun süre doğrulup yarışa başlayamadığı gözlendi. Öte yandan bir başka robot, starttan daha birkaç metre ilerlemişken yönünü yitirerek bariyere çarptı ve onu kontrol eden ekip üyesinin düşmesine neden oldu. Yarışı bitirebilenler de dahil çok sayıda robotun parkurda dengesini kaybettiği, bocaladığı ve düştüğü görüldü. Sorun yaşayan robotlara, onları golf araçlarıyla takip eden mühendis ekipleri müdahale etti.

TEKNOLOJİNİN DOĞRU KULLANIMI

Spor ve teknolojinin bu kadar iyi bir sonuç ortaya çıkarması farklı şekillerde de yorumlandı. Bazı insanlar böyle bir teknolojinin sporla nasıl birleşebildiğine şaşırsa da aynı zamanda robot teknolojisinin iyi bir noktaya geldiğini görmenin şokunu atlatamadıklarını belirtti. Bazı insanlar ise daha da gelişmeye devam edecek teknolojinin nereye gideceğinden emin olamadıklarını, bu süreçte iyi gelişmelerin yapılması gerektiğini söyledi. Ama genel olarak değerlendirmek gerekirse iki farklı alanın bir araya gelmesi teknolojinin iyi ve doğru kullanılmasıyla sonuç alınabildiğini gösteriyor.