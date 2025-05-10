“Fatima” seyirciyi hüzünlendirdi

Beş kadının dram dolu hikayesini anlatan tek perdelik oyun "Fatima", Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyici karşısına çıktı. Senaryosu Seher İpekçi Uzun'a ait olan, yönetmenliğini ise Gülder Pınar'ın yaptığı eser, Tiyatro Pınarı yapımcılığında İzmir seyircisinin beğenisine sunuldu. 21 yaş sınırı olan ve panik atak, kalp, sinir, epilepsi rahatsızlığı bulunanlar ile hamileler için sakıncalı görülen oyunda rol alan Sinem Clarkson, Dilber Çelik, Sevil Çevikel, Seher İpekçi Uzun ve Çağdaş Şenışık, izleyicilere kimi zaman gergin kimi zaman hüzünlü anlar yaşattı. Sahne tasarımı Hünkar Uğur Güler tarafından gerçekleştirilen "Fatima"nın teknik ekip kadrosunda ise Furkan Alptuğ Aşık ve Mehmet Şirin Andiç görev alıyor.

ANLAMLI BİR HİKAYE

Hamam "Bu yaşta hala saklanarak sigara içiyorum" adlı oyununun devam hikayesini anlatan yapımın konusu ise şöyle: "Yıl 1997. Oyun Cezayir'de geçmektedir. Önceden hamam işleten Fatima'nın, orada yaşanan katliamın olayının ardından Jijel kentine gidip kuzeninin yanına taşınması ve orada 1 yıldır saklanmasının hikayesini anlatır. Aslında dostları Luisa ve Aziza'nın, Fatima'yı bulma hikayesidir. Dramatik alt yapısı olan oyun, insani değerler çerçevesinde gerçek adaleti ararken, uluslararası bir sözleşmenin kadınların ve insanların hayatlarını kurtaracağını, daha adil ve özgür olabileceklerini söyler."