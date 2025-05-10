Kombin yapmanın en tarz yolu: 7 kuralı

Son yıllarda sosyal medya, yalnızca dans videolarıyla değil moda anlayışını şekillendiren trendleriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle 2025'e gelindiğinde, bireysel stile duyulan ilgi belirgin biçimde artarken, "Kendi tarzımı nasıl yaratabilirim?" sorusu sosyal medya kullanıcılarının gündeminde önemli bir yer tutmaya başladı. İşte bu noktada sosyal medyada öne çıkan "7 Puan Kuralı", kişisel tarzını oluşturmak isteyenler için pratik bir rehber haline geliyor. Sosyal medya içerik üreticisi Sreya Halder tarafından ortaya atılan "7 Puan Kuralı", şık ve dengeli bir kombin yapmanın temelini oluşturuyor. Bu kurala göre, giydiğiniz her bir parça, stilinize katkısına göre 1 ya da 2 puan değerinde sayılıyor. Düz renkli, sade kıyafetler genellikle 1 puan alırken; desenli, dokulu ya da sıradışı tasarıma sahip parçalar 2 puan olarak değerlendiriliyor. Buradaki amaç, toplamda 7 puanlık bir kombin yaparak hem dengeli hem de stil sahibi bir görünüm elde etmek. Ancak dikkatli olunmalı; 7 puanı aşmak, kombinin fazla karmaşık ya da yapay görünmesine neden olabilir. Kendi tarzınızı oluştururken 7 puan kuralını uygulamak oldukça basit. Yapmanız gereken tek şey, kıyafetlerinizi ve aksesuarlarınızı stil etkilerine göre değerlendirmek.

ÜST GİYİM

Sade bir tişört veya düz bir bluz gibi parçalar 1 puan değerindedir. Öte yandan desenli, kat detaylı ya da asimetrik kesimli üstler 2 puan alır. Bu parçalar, kombine hareket ve dikkat çekicilik katar.

ALT GİYİM

Düz kesim bir kot ya da sade bir kumaş pantolon 1 puanla değerlendirilir. Ancak pileli etekler, desenli pantolonlar veya farklı kumaş dokuları içeren alt giyim seçenekleri 2 puanlık katkı sağlar. Eğer alt giyiminiz hareketliyse, üstü daha sade tutmak puan dengesini koruyacaktır.

AYAKKABILAR

Klasik bir sandalet ya da sade sneaker 1 puan alırken; hayvan desenli, fileli ya da renk bloklu ayakkabılar 2 puan değerindedir. Kombin sade ise ayakkabıyla puan toplamak akıllıca olabilir.

ELBİSE YA DA TULUM

Minimal ve düz renkli bir elbise 1 puan sayılırken, detaylı dikişler, desenler veya sıradışı kesimlere sahip elbiseler 2 puan getirir. Bu tür parçalar çoğu zaman kombinin odak noktası olur.

AKSESUARLAR

Sosyal medya üreticisi Kayla Ryan'a göre, birden fazla takı birlikte takılsa bile genellikle toplamda 1 puan olarak sayılıyor. Ancak güneş gözlüğü, şık bir kemer, dikkat çekici bir saç stili ya da farklı bir çanta gibi detaylarla bu puanı artırmak mümkün.