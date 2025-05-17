Burnu ile umut oldu

İskoçya'nın Perth kentinde yaşayan 72 yaşındaki Joy Milne, ona yüksek koku alma duyusu veren nadir bir hastalığa sahip. 'Parkinson'un kokusunu alabilen kadın' olarak adlandırılan Bayan Milne, bunun normal ten kokusundan farklı olarak 'misk' gibi bir aroma olduğunu anlatıyor... Joy, eşi, 2015 yılında, 65 yaşındayken hayatını kaybeden Les'in de sahip olduğu bu kokuyu, talihsiz adam henüz 33 yaşındayken fark etti.

HASSAS KOKU

Doktorlar Les Milne'ye Parkinson teşhisini bundan tam 12 yıl sonra koymuştu. Kadının bu muazzam gözlemi, koku alabildiğini ve bunun nörolojik durumu olan insanları tanımlamaya yardımcı olmak için kullanılıp kullanılamayacağını araştırmaya karar veren bilim insanlarının ilgisini çekti. Böylece araştırmacılar, insanların Parkinson hastalığı olup olmadığını belirleyebilecek bir test geliştirmek için kadının aşırı hassas koku alma duyusunun gücünden yararlandı.

HIZLI TANI

Yıllar sonra, Manchester Üniversitesi'ndeki akademisyenler, enselerinden basit bir pamuklu çubuk kullanarak örnek alındığında Parkinson hastalığı olan kişileri tanımlayabilen bir test geliştirerek bir atılım gerçekleştirdiler. Araştırmacılar, bir kişinin hastalığa sahip olup olmadığını teşhis etmeye yardımcı olmak için hastalıkla bağlantılı molekülleri tanımlamak için örneği inceleyebilir. Şu anda Parkinson hastalığı için, bir hastanın semptomlarına ve tıbbi geçmişine dayanan tanı ile kesin bir test hâlâ yok. Bu yeni deri sürüntüsü testi ise laboratuvar koşulları dışında başarılı olursa, daha hızlı tanı elde etmek için kullanılabilir.