İzmir Festivali başlıyor

İzmir'in en köklü kültür etkinliklerinden biri olan Uluslararası İzmir Festivali, bu yıl 38. kez sanatseverlere kapılarını açıyor. İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen festival, 3 Haziran'dan 12 Temmuz'a kadar birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve birçok uluslararası kültür kuruluşunun desteğiyle hayata geçirilecek.

3 HAZİRAN'DA AÇILIYOR

Festivalin açılışı, 3 Haziran saat 21.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleştirilecek "Virtüözlerden Baroktan Romantizme" başlıklı konserle yapılacak. Program kapsamında dünyaca ünlü hip-hop dansçısı Saido Lehbouh, 10-14 Haziran tarihleri arasında İKSEV Dans Stüdyosu'nda İzmirli dansçılarla birlikte atölye çalışması yapacak. Atölye, 14 Haziran saat 17.00'de Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek final gösterisiyle tamamlanacak. Festivalin son etkinliğinin, 12 Temmuz'da İzmir Tarihi Agora'da gerçekleştirilecek Alman topluluk Ensemble 4.1'in konseri olacağı duyuruldu.