Rüyada olduğunu anlamak: Lucid dream

Lucid Dream, kişinin rüyadayken rüyada olduğunu anlaması durumuna verilen isimdir. Bu deneyim sırasında, kişi, rüyasını yönetebilir, istediği yerde bulunabilir, fizik kurallarını alt üst edebilir ve hatta dilediği karakteri yaratabilir. Fakat, bunlar olmasa da, yani yalnızca kişinin rüyada olduğunu anlaması bile o rüyayı Lucid Dream olarak değerlendirmemiz için yeterlidir.

Lucid Dream'in neden ve nasıl gerçekleştiği bir süredir yoğun araştırmalarla aydınlatılmaya çalışılmıştır. Ancak, elimizde güçlü araştırma sonuçları olsa da, kesin sebebi şudur diyebileceğimiz bir sonuç yoktur. Lucid Dream kavramı psikiyatrist Frederik van Eeden tarafından ortaya atılmıştır. Bu kavram ilk olarak, Eeden'in 1913 yılında yaptığı "a Study of Dreams" adındaki rüyalar hakkındaki çalışmasında bahsedilmiştir. Bu çalışma, bilim insanının kendi deneyimlerini içerir. Eeden 1898-1912 yılları arasındaki tüm rüyalarını rüya günlüğüne not etmiştir. İngilizcede "Lucid" kelimesi "berrak" anlamına gelir. Eeden, yaptığı araştırma sonucunda, Lucid Dream'in en ilginç ve en çok araştırmaya değer rüya çeşidi olduğunu söylemiştir.