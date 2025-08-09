Duygularını resimle anlatan Küçük ressam Fatıma Erva

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Fatıma Erva Eren, henüz 3 yaşındayken evlerinin duvarlarını fırça ve boyalarla renklendirerek, çamaşır ipine mandalladığı resimlerle başlayan sanat yolculuğunda başarılarıyla adından söz ettiriyor. Fatıma Erva Eren'in renkli dünyası ilk kez evlerinin duvarlarını fırça darbeleriyle süslediğinde ailesi tarafından fark edildi. Kağıda çizimlerini de çamaşır iplerine mandallarla asan Fatıma Erva, bunu açtığı sergi olarak oyuna çevirdi. Renklerle kurduğu bu özel bağ, Fatıma Erva'nın gittiği anaokulunda öğretmeni tarafından keşfedildi. Anne Şule Eren ise tavsiye üzerine küçük kızını resim sanatına yönlendirdi. Görsel sanatlar öğretmeni Nurcan Şimşek'ten özel dersler almaya başlayan Fatıma Erva Eren, çocukluk oyunu olarak başladığı sanat yolculuğunda Türkiye'de ve ulusal çapta başarılar kazanmaya başladı. İç dünyasını profesyonel olarak resim çizerek dışa vurmayı sürdüren küçük ressam, Türkiye'nin en genç sanatçılarından biri olarak umut vadediyor. Fatıma Erva Eren'in şimdiden Türkiye Acil Tıp Derneğince düzenlenen "Doktorlarıma güveniyorum, sağlıkla büyüyorum" konulu yarışmada Türkiye 1.'liği, TÜBİTAK'ın "Akıllı laboratuvar" konulu resim yarışmasında Türkiye 4.'lüğü, Ali Kuşçu'yu Anma Etkinliği resim yarışmasında da Türkiye 8.'liği bulunuyor. Son olarak Singapur'daki yarışmaya da katılan Fatıma Erva Eren, burada da "Benim yapay zekalı yeni dünyam" temalı eseriyle gümüş madalya kazandı.

RENKLİ HAYALLER TUVALDE

Fatıma Erva'nın annesi Halk Edebiyatı Uzmanı Şule Eren, kızının sanat hayatının evin duvarlarına resim yaparak başladığını söyledi. Kızının yeteneğinin gittiği anaokulunda öğretmeni tarafından fark edildiğini kendilerinin de çocuklarına destek olduklarını aktaran Eren, "Kağıtlara yaptığı çizimlerini çamaşır iplerine mandallarla asıp evde sergi açtı. Kitap okurken bile önce resimlerine bakmak isterdi. Yazılarını bile resimlerle anlatmaya çalışırdı. Anaokulunda sanata olan ilgisini öğretmeni fark etti ve daha sonra biz kurslara başlattık. Resim yapmayı çok seviyor ve bu alanda da kendisini yetiştirmek istiyor. Ülkemize faydalı olmasını istiyoruz. Ülkemizin adını sanatla duyurmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Görsel sanatlar öğretmeni Nurcan Şimşek ise öğrencisinin çok yetenekli olduğuna dikkati çekerek, "Çok naif ama hayal dünyasının çok geniş bir öğrenci olduğunu fark ettim. Duygularını resimle ifade edebilmesi için birlikte çalıştık. Önce ilçemizde ve ilimizde, ardından Türkiye genelinde yarışmalarda dereceler kazandı. Singapur'da dünya ikinciliği elde ederek bizleri gururlandırdı. Şimdi yeni hedeflerimi var. Uluslararası bir sanat platformunda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyoruz" dedi. Türkiye'nin yeni yüzyılında çocukların yeteneklerini doğru eğitimle keşfetmenin önemli olduğuna değinen Şimşek, ailelerin de başarı için çocuklarının ilgi alanlarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Fatıma Erva Eren de duygularını resimle daha iyi ifade ettiğini dile getirdi. Picasso, Frida Kahlo, Osman Hamdi Bey ve öğretmeni Nurcan Şimşek'i örnek aldığını belirten Fatıma Erva Eren, Singapur Uluslararası Sanat Yarışması turnuvasındaki eseri ve elde ettiği ikinciliği şöyle değerlendirdi: "Bu yarışmaya 'Benim yapay zekalı yeni dünyam' adlı eserimle katıldım. Eserimde ön planda halk oyunları oynayan, davul çalan ve Türk halısı üzerinde saz çalan yapay zeka robotları çizdim."