Eyyam-ı Bahur sıcaklarında serinleten rotalar

Termometrelerin adeta çıldırdığı, yeni yeni sıcaklık rekorlarının kırıldığı yaz mevsiminin en hararetli günlerinden geçiyoruz. Sizleri bilmem ama bu yıl sıcaklar beni yordu. Basra ve Afrika kökenli kuru ve sıcak hava dalgaları birbiri ardına ülkemizi ziyaret ededursun, bu kez de meşhur 'Eyyam-ı Bahur' sıcakları başladı. Eskilerin, cildinizde lekeler oluşmaması için 'denizden ve durgun sudan uzak durun' dediği o günlerden geçiyoruz... Uzmanlar ise uyarıyor, değişen iklim koşullarına bağlı olarak 2025 yazında 'Eyyam-ı Bahur' Ağustos ortalarına kadar uzayabilir. Sözün özü, plaj ve durgun sulardan serinlemek için de olsa bu dönemde uzak durmakta fayda var. İzmir'in Selçuk ilçesindeki en ünlü köylerinden biridir. Selçuk'a yaklaşık 8 kilometre mesafede olması ziyaretçiler açısından en büyük avantajlarından biridir. Tarihi mimarisi günümüze kadar özenle korunmuştur. Özgün adı olan Kırkınca'nın, efsanevi bir çağda dağlara vuran kırk kişiye atfen verildiği rivayet edilir. Rum telaffuzunda Kirkice, Kirkince ve nihayet Çirkince gibi biçimler alan bu ad, Cumhuriyet'in ilk yıllarında dönemin İzmir valisi Kazım Dirik'in talimatıyla 'Şirince' şeklinde değiştirilmiştir. Köyün, bağcılık, şarap üretimi ve zeytinciliğe dayalı olan ekonomisi günümüzde sürdürülmektedir. Bağcılık ve zeytinciliğin yanı sıra, şeftali, incir, elvma, ceviz yetiştirilir. Köyde halen bazı eski Rum evleri pansiyon olarak hizmet vermektedir. İzmir'e yakınlığı ile hafta sonu kafa dinleyebileceğiniz mükemmel bir mini tatil rotası.

BİRGİ İZMİR

Aydınoğulları Beyliği'ne başkentlik yapan Birgi, zamanda yolculuk yapmak isteyenler için en güzel seçenekler arasında. Burada, kendinizi adeta zaman tünelinde hissedeceksiniz. Ödemiş'e 10 km uzaklıktaki Birgi, Tarihi Çakırağa Konağı ve Ulu Camii gibi eserlerle tanınıyor. 2012 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Birgi, tarihi ahşap evleri ve daracık sokaklarıyla ziyaretçilerini derinden etkiliyor.

ADATEPE ÇANAKKALE

Kaz Dağları'nın batı yamacında, Edremit Körfezi'nin kuzey ucunda bulunan Adatepe köyü, bölgenin mimarisini yansıtan yüzü aşkın taş eviyle Kuzey Ege'nin en güzel köylerinden biri. Geçmişte 500 hanelik büyük bir köy olan Adatepe, zamanla nüfusunu kaybetse de halen cennetten bir köşe.

DOĞANBEY AYDIN

1924 yılında gerçekleştirilen mübadele ile Rumların terk ettiği Doğanbey Köyü, Türklerin de yaklaşık 2 km öteye taşınmasıyla adeta kaderine terk edilmiş. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelenlerin köydeki evleri restore edip, sokakları başta aşağıya yenilemesiyle Eski Doğanbey Köyü, ayağa tekrar ayağa kalkmış. Görkemli taş evleri ve sessiz sokaklarında tam anlamıyla huzurun bulunduğu köy, Söke ve Dilek Yarımadası'nın tam ortasında konumlanıyor. Huzurun hakim olduğu köy sizler için farklı bir deniyim olabilir.

KOZBEYLİ İZMİR

KOZBEYLİ anlatılmaz yaşanır. Meşhur dibek kahvesi ile tanınan Kozbeyli, son yıllarda yıldızı en çok parlayan Ege'nin meşhur köylerinden. Hafta sonları, kahvaltısı ve kahve keyfi için tercih edilen köy, düzenli yapısı, taş evleri ve misafirperver köy sakinleriyle baş döndüren etkileyici bir güzelliğe sahip. Köy meydanındaki yaklaşık 180 yıldır kullanılan kahvehaneye yöre kültürünü özümsemeniz açısından mutlaka uğrayın. Doğayla baş başa, kalabalık ve karmaşadan uzak Kozbeyli, sızma zeytinyağı üretimiyle de öne çıkıyor.

KAPIKIRI MUĞLA

MİLAS'A yaklalık 39 km uzaklıkta bulunan Kapıkırı köyü, muhteşem Bafa Gölü'nün kıyısında Antik Latmos Körfezi'nde yer alıyor. Latmos Dağı altındaki Heraklia anlamına gelen "Heraklia ad Latmos" adıyla bir dönem ismini sıkça duyuran Kapıkırı, 6 kilometreye uzanan şehir duvarlarıyla antik dönemin en ünlü merkezlerinden biriydi. Yunan mitolojisinde rüzgar çobanı ya da avcı olarak bilinen Endymion'un mezarının Kapıkırı'nda olduğuna inanılması, köyün Hıristiyanlar tarafından kutsallaştırılmasına neden olmuş.

TAHTAKUŞLAR BALIKESİR

MİTOLOJİK, Kaz dağlarında adeta saklı bir cennet. Türkiye'nin ilk özel etnografya müzesi ister inanın ister inanmayın bu köyde. Tahtakuşlar Köyü, Edremit'te Kaz Dağları üzerinde bulunuyor. Doğal güzellikler içerisinde kurulu olan köy bol oksijenli temiz havası ile baş döndürüyor. (Abartmıyoruz, gerçekten temiz havası baş döndürüyor). Türkmen geleneklerini yaşatan yaşam tarzı ile oldukça ilgi çekici bir yer. Türk boylarının kültürel yansımalarına tanıklık eden etnografya müzesinde, dünyanın en büyük kaplumbağasının kabuğunu görmek size ilginç gelebilir.