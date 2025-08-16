Geçmişten bugüne Stratonikeia

Gladyatörler Kenti olarak da anılan Stratonikeia, binlerce yıl boyunca savaşçıların, filozofların, zanaatkarların ve sıradan insanların yaşamına ev sahipliği yaptı. Şehrin merkezinde yer alan ve Roma döneminde sosyal hayatın kalbi olan hamam, yüzyıllar boyunca sessizce toprağın altında saklandı.

Antik Roma'da hamamlar, sadece yıkanma yerleri değil; aynı zamanda buluşma noktaları, spor ve dinlenme alanlarıydı. Stratonikeia'daki bu hamam da kent sakinlerinin günlük hayatında önemli bir yere sahipti. Kazıların başladığı 1977 yılından bu yana arkeologlar, kentin farklı dönemlere ait izlerini gün yüzüne çıkarmak için titizlikle çalıştı. Helenistik dönemden Bizans'a, hatta Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine kadar uzanan zengin bir tarih, toprak altından adım adım aydınlandı. Roma hamamının avlusundaki palaestra bölgesinde ortaya çıkarılan 36 sütun, uzun süreli çalışmaların en etkileyici buluntularından biri oldu. Bu sütunlar, yalnızca mimari detaylar değil, aynı zamanda kentin farklı dönemlerde nasıl değişip geliştiğinin, tarih boyunca hangi kültürlerin burada yaşadığının sessiz tanıkları.

CANLI DOKUNUŞLAR

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan tarihi alanda antik dönemlerden bugüne gelen farklı yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon ve çizim çalışması yürüttüklerini söyledi. Söğüt, roma hamamında geçen yıl kazı çalışmasını tamamladıkları alanlardan birinin avlu kısmı olan ve palaestra (spor alanı) denilen bölüm olduğunu ifade etti. Özellikle 2 yıldır hamamın palaestra kısmında kazı yaptıklarını belirten Söğüt, "roma hamamının avlu bölümünde yoğun çalışma yürüttük. Burada 36 sütun var. Geçen yılki kazılarda sütunları ve tüm malzemelerini açığa çıkardık.

GELECEĞE MİRAS PROJESİ

Buradaki sütunlardan malzemesi tam olanlarla şimdi burayı ayağa kaldırdık. Bunların üst yapılarını da yerlerine yerleştirdik" dedi. Ziyaretçilerin alanı dolaşırken roma döneminde bölgede var olan sütunları ve yerlerine gelen üst yapı elemanlarının tamamını süslemeleriyle göreceklerini anlatan Söğüt, alanda milattan sonra 1. yüzyıldan 7. yüzyılın ilk çeyreğine yani yıkılıncaya kadar her dönemin ayrı ayrı ilavelerini, eklemelerini açığa çıkardıklarını dile getirdi. Geleceğe Miras Projesi kapsamında sütunların ayağa kaldırıldığına işaret eden Söğüt, "Burası kent içerisinde çok özel bir yere sahip.

'OLDUKÇA ÖZEL BİR ALAN'

Burası 3 hamamdan ve çok iyi bildiğimiz yerlerden de birisi. Onun için roma dönemine ait hamamla ilgili tüm can alıcı dokunuşları burada gerçekleştirdik." diye konuştu. Palaestranın, gelişim sürecini tam gördükleri özel alanlardan biri olduğunu kaydeden Söğüt, kazı ve restorasyon çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Muğla Valiliği, İş Bankası ve Pamukkale Üniversitesinin destek verdiğini sözlerine ekledi.