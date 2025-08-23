Tarihi yeniden yazan kadın liderler

Dünyanın dört bir yanında, tarih sahnesine adını altın harflerle yazdıran kadın liderler, yalnızca dönemin koşullarına meydan okumakla kalmadı; toplumların, imparatorlukların ve çağların yönünü değiştirdi. Kadınların siyasetteki yeri uzun yıllar boyunca gölgede bırakılmaya çalışılsa da, bazı isimler bu algıyı kökünden sarstı. Kimi savaş meydanlarında komutan oldu, kimi saray koridorlarında kurnaz bir diplomat... Bazıları halkı için devrim başlattı, bazılarıysa kültürel reformların öncüsü olarak tarihe geçti. Dünya tarihine yön veren bu etkileyici kadın figürler, yalnızca lider değil; aynı zamanda rol model, mücadeleci ve çoğu zaman da ilham kaynağıydı. İşte, geçmişi yeniden şekillendiren, izleri bugün dahi silinmeyen unutulmaz kadın liderler... RUSYA'DA ALTIN ÇAĞ BÜYÜK KATERINA Almanya doğumlu Prenses Sophie, 1762'de Rus tahtını ele geçirerek Büyük Katerina unvanını aldı. 34 yıl boyunca hüküm sürdü. Eğitimden sanata, tarımdan dış politikaya dek birçok alanda reform yaptı. Ancak serfliğin artması ve halk isyanları da dönemin karanlık yüzüydü. TAHTTA BİR ÖMÜR II. ELIZABETH Savaşta kamyon şoförüydü, barışta kraliçe... 1952'den 2022'ye uzanan saltanatı, bir imparatorluğun dönüşümüne tanıklık etti. Dönemin en sembolik figürlerinden biri oldu.





BİR İNANCIN ASKERİ JEANNE D'ARC

Fransa'yı İngiliz işgaline karşı savunan genç bir köylü kızıydı. Tanrısal bir görevle yola çıktığını söyledi, orduları yönetti. 19 yaşında idam edildi, ardından aziz ilan edildi.



ANTİK MISIR'IN GÜCÜ KLEOPATRA

Kleopatra VII, sadece Mısır'ın değil, dönemin tüm Akdeniz siyasetinin kilit ismiydi. Roma'nın iki güçlü figürü Julius Caesar ve Marcus Antonius'la kurduğu siyasi ilişkilerle öne çıktı. Ölümüyle birlikte Helenistik dönem sona erdi.

DEMİR KADIN MARIA THERESA

Avusturya'nın ilk ve tek kadın hükümdarı olan Maria Theresa, eğitim reformları ve askeri düzenlemeleriyle dikkat çekti. 16 çocuk annesi olan lider, aynı zamanda Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in de annesiydi.