Zihniyet her olaya bakışı değiştiriyor

Zihniyet, kişisel gelişim alanında sıkça kullanılan ancak çoğu zaman yüzeysel kalan bir kavram. "İyi bir tutum sergileyin", "Bakış açınızı değiştirin", "Pozitif düşünün" gibi tavsiyeler sıkça duyuluyor. Ancak asıl mesele, olaylara nasıl yaklaştığımızı belirleyen düşünce, duygu ve inanç kalıplarımızda yatıyor. Zihniyet, hayatı nasıl algıladığımızı ve bu algının bizi nasıl şekillendirdiğini belirliyor. Zihniyet değişimi yalnızca bir irade meselesi değil, bilimsel bir süreç. Beyin, tekrar eden düşünce kalıplarına göre kendini şekillendiriyor. Olumsuz bir durumu sürekli tehdit olarak algılayan bir beyin, bu bakış açısını otomatikleştiriyor. Ancak nöroplastisite sayesinde, yani beynin kendini yeniden yapılandırabilme yeteneğiyle, bu kalıpları değiştirmek mümkün. Olumsuz düşünceleri fark edip yeniden çerçevelemek, beyinde yeni sinir yolları oluşturuyor.

GERÇEK DEĞİŞİM

Negatif düşünceler yalnızca moral bozmakla kalmıyor, aynı zamanda fiziksel ve sosyal zararlar da veriyor. Sürekli stres, bağışıklık sistemini zayıflatıyor, uyku düzenini bozuyor ve insanları çevresinden uzaklaştırıyor. Ayrıca bu tutum, kişinin kendi inançlarını gerçekmiş gibi yaşamasına neden oluyor. İnsanların güvenilmez olduğuna inanmak, onları tehdit olarak algılamaya sebep olabiliyor. Sonuçta birey, olumsuz beklentilerinin gerçekliğini yaşıyor. Zihniyet değişimi, her şeyin güzel olduğu yalanına sığınmak demek değil. Zorlayıcı duygularla yüzleşip, onları inkâr etmeden yönetebilmek anlamına geliyor. Gerçek bir zihniyet değişimi, duygusal olgunlukla mümkün oluyor. "Bu zor bir durum, ama beni tanımlamasına izin vermeyeceğim" diyebilmek, dönüşümün temelini oluşturuyor. Zihniyeti değiştirmek mucize değil, alışkanlık işidir. Günlük olarak kendinize şu soruları sorarak başlayabilirsiniz: "Şu anda kendime ne anlatıyorum?" ve "Bu düşünce bana hizmet ediyor mu?" Nefes almak, kısa bir yürüyüş yapmak veya duygularınızı yazmak gibi basit eylemler, düşünce döngülerini kırmada etkili olabilir. Özellikle iç sesinizi yüksek sesle dile getirmek, gerçek dışı inançları fark etmenizi sağlar.