Devrim Erbil ve Erol Evgin’den Yan Yana sergisi

İzmir'in kalbi Konak'ta, "Konak Pier" adlı tarihsel mekânda; yeni bir sanat merkezi açılıyor: Konak Pier Sanat Galerisi. Galerinin açılışı, küratorlüğü İbrahim Karaoğlu, sanat koordinatörlüğü de Zeki Hozer tarafından yapılan; ülkemizin ünlü sanatçılarından ressam Devrim Erbil ve müzisyen Erol Evgin'in "Yan Yana" adlı sergileriyle gerçekleşecek. 16 Eylül'de açılacak olan sergi 9 Kasım'a kadar haftanın her günü ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Devrim Erbil ve Erol Evgin'in yolları, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde kesişti. Akademi'de Cemal Tollu, Neşet Günal, Özdemir Altan ve Devrim Erbil gibi ünlü hocaların öğrencisi olan Erol Evgin, hocalarından aldığı esinle resme başladı. Yirmi yılı aşkın bir süredir resim çalışmalarını tutkuyla sürdürüyor. Uluslararası üne sahip, dünya müzelerinde ve çok özel koleksiyonlarda eserleri bulunan Devrim Erbil ile sanatçı Erol Evgin yıllar sonra, "Yan Yana" adlı bu özel sergide buluştu. Ankara, Aydın ve Mersin'deki seçkin sanat alanlarında açtıkları sergi binlerce sanatsever tarafından yoğun bir ilgiyle izlendi. Devrim Erbil ve Erol Evgin'in bu görkemli sergisi, sanatseverlere eşsiz bir sanat şöleni sunuyor. Her biri kendilerine özgü biçemlerle, yaşadıkları mekânlar üzerinden özgün, büyülü sanatsal yapıtlar üreten iki ünlü sanatçı ressam Devrim Erbil ve Erol Evgin'in "Yan Yana" adlı sergisi son yılların en önemli ve çok özel sanat olaylarından birini de Konak Pier'de gerçekleştiriyor. Ömürlerini sanatlarına adamış iki ustanın sergisi, sanatseverlere görsel bir armağan sunuyor.