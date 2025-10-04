Zeynep Tuğçe Bayat’tan samimi açıklamalar: Annelik beni büyüttü

EKRANLARIN sevilen oyuncusu Zeynep Tuğçe Bayat, bu kez yepyeni bir rolde: anne. Oyunculuk kariyeri, eşi Cansel Elçin'le kurduğu huzurlu evlilik ve şimdilerde minik oğlu Atlas'la tanıştığı annelik yolculuğu... Hayatının temposu hiç olmadığı kadar yoğun ama bir o kadar da derin. "Atlas'la birlikte hayata bakışım değişti," diyen Bayat ile sadece bir röportaj değil; büyüyen bir kadının, olgunlaşan bir ruhun, yeniden şekillenen bir hayatın sayfalarını birlikte araladık. Göz alıcı bir samimiyet ve içtenlikle...

Şimdilerde hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz?

HAYATIMDA çok yoğun ama çok anlamlı bir dönemden geçiyorum. Hem oyunculukla ilgili heyecan verici projeler içindeyim hem de Atlas'la birlikte bambaşka bir dünyayı keşfediyorum. Annelik beni büyüttü, derinleştirdi diyebilirim. Uykusuzluk var ama yerini tarifsiz bir mutluluk alıyor.

Anne olmanın yönlerine değinmek ister misiniz?

ANNE olmak, kelimelere sığmayacak kadar derin bir duygu. Atlas'a bakarken içimde inanılmaz bir şefkat ve güç hissediyorum. En ufak gülüşü bile dünyamı aydınlatıyor. Her şey değişti! Önceliklerim, bakış açım... Daha planlı, daha sabırlı bir insan oldum. Atlas ismi, hem mitolojiden gelen güçlü bir anlam taşıyor hem de evrensel bir isim. Hemen hemen tüm dillerde karşılığı var. Dünya vatandaşı olsun istediğimizden bu ismi koyduk.

Siz nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

ÇOK neşeli, hareketli ve meraklı bir çocuktum. Mersin'de büyüdüm. Sahilde gün batımına kadar oynamak, akşamları rolden role girip teyzemin kamerasına poz vermek, saç fırçasından mikrofon yapıp şarkılar söylemek çocukluğumun özeti. Oyunculuğa ilgim oradan başlamış olmalı. Doğup büyüdüğüm evde öğrendiğim en önemli değer ise dürüst olmak ve çalışmaktan korkmamak oldu. Ailem bana bunları çok sağlam öğretti.

Yeni yerler keşfetmenin size en iyi gelen yanı nedir?

YENİ yerler görmek, farklı kültürleri tanımak beni besliyor. Bebekle seyahat etmekten başta çok korkuyorduk ama korktuğumuz gibi olmadı. Bir tek fazla eşyadan dolayı eskisinden yorucu oluyor. Onun dışında Atlas'la seyahat etmek çok eğlenceli. Hemen herkesin ilgisini ve sevgisini kazanan güler yüzlü bir çocuk. Uçak yolculuklarına bayılıyor. O da yeni şeyler keşfetmeye çok meraklı. Şimdiden küçük bir gezgin oldu.

Günün birinde bu işi yapmaktan vazgeçerseniz, ne yapmak isterdiniz?

SANATI bırakmam sanırım ama çok uzun zamandır yazıyorum. Yazdığım bir şeyin hayata geçmesini çok istiyorum. İnsanlara hikayelerle dokunabilmek. Kimi zaman ağlatmak, kimi zaman umut vermek... Bu benim için tarifsiz bir his. Bir de ileride yönetmenliği denemeyi çok isterim.

Mutluluk nedir sizce?

MUTLULUK benim için sevdiklerimle geçen kaliteli zaman. Kendime küçük molalar vermek, yürüyüş yapmak, müzik dinlemek ve hatta şarkı söylemek bana iyi gelir.

Sizi her daim formunda görmeye alışkınız, doğum sonrası özel bir rutininiz var mıydı?

HAMİLELİK sonrası dengeli beslenmeye dikkat ettim. Tatlıyı oldum olası çok sevmem. Kırmızı orman meyveleri benim için tatlıdan daha lezzetli. Sanırım sağlıklı olan şeyleri ben daha çok seviyorum. Bu bulunmaz bir nimet.