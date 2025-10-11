İzmirli mankenin mutlu günü

İzmir'in deneyimli mankenlerinden Melisa Peşeli, yaz tatilinde tanıştığı Urla Yarımada Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Antrenörü Batuhan Akyıldız ile nikah masasına oturdu.

Bu sene temmuz ayında Alaçatı'da tanışan ve 22 Eylül'de nişanlanarak ilişkilerini resmiyete taşıyan çift, Fuar Evlendirme Dairesi'nde attıkları imza ile yaşamlarını birleştirdi.

Koreograf Gökhan Duman, gelinin eski patronu İpek Bekmezoğlu, Urla Yarımada Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Alper Günkızıl ve damadın arkadaşı Efkan Sarıca'nın şahitliğinde "Evet" diyen genç çiftin nikah töreni ve düğün eğlencesine yaklaşık 100 kişi katıldı. Davetliler arasında Kulüp Başkanı Alper Günkızıl'ın yanı sıra İzmirli koreograf kardeşler Serkan Duman ile Gökhan Duman, modacı Dilek Süslüer ve gelinin manken arkadaşları da vardı. Nikah sonrası arkadaşlarıyla birlikte eğlence mekanında kutlama yapan Melisa ve Batuhan Akyıldız çifti, balayı tatili için Kıbrıs'ı tercih etti.