Toprak zenginlerinin villaları Tralleis’te

Trakyalılar ve Argoslular tarafından kurulduğu belirtilen Aydın Tralleis Antik Kenti'ndeki kazılar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında yürütülüyor. Prof. Dr. Çekilmez, antik kentin batısında, 2 bin yıl önce villa olarak kullanılan 3 alanda kazı çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi. villaların ticaretin yoğun olarak yapıldığı sütunlu caddenin kenarında yer aldığını belirten Çekilmez, evlerin 2 bin 500 metrekarelik bir komplekse sahip olduğunu ifade etti. Çekilmez, evlerin caddeye bakan kısmında atölye ve dükkanlar olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Burada yapılan kazılarda daha çok metalden yapılmış ürünlere rastladık. Yani bir taraftan evde yaşanırken evin kuzey kısmındaki alanlar dükkanlara ve atölyelere dönüştürülmüş.

ROMALILAR KULLANDI

Burada yapılan kazılarda da özellikle MS 4. ve 5. yüzyılda metal üretimi olduğunu anladık. Örneğin Antik Çağ yazarlarının bize anlattığı Romalı askerlerin metalden yapılmış kemer tokaları Tralleis'te üretiliyordu. Bizim için en önemli veri 2025 yılında yaptığımız kazılarda o askerlerin kemer tokalarının üretildiği pişmiş topraktan yapılmış kalıpların olmasıydı. Birden fazla kalıba rastladık hatta bu kalıplardan üretilmiş kemer tokalarını da bulduk." Murat Çekilmez buradaki villaların özel olarak yapıldığını, 2 bin yıl öncesine uzanan bir alanda çalışma yürüttüklerini anlattı.