Halil Fincan İzmir’de minik okurlarıyla buluşuyor

Yeni Asır Gazetesi Spor Müdürü ve çocuk kitapları yazarı Halil Fincan, İzmirlilere özel bir etkinlikle çocuk edebiyatı severlerle bir araya geliyor. Fincan, 24 Ekim Cuma günü Kültürpark'ta düzenlenen 6. İzmir Kitap Fuarı kapsamında, İthaki Çocuk Yayınları standında imza günü düzenleyecek. HAYAL

DÜNYASINA AÇILAN KAPILAR

Çocuklara yönelik kaleme aldığı hayal gücü yüksek, eğlenceli ve öğretici eserleriyle bilinen Fincan, saat 14.00'te başlayacak imza etkinliğinde minik okurlarıyla birebir sohbet etme fırsatı bulacak. Yazar, etkinlikte imzalayacağı kitaplarla çocukları fantastik hikayelerin içine çekmeye hazırlanıyor. İthaki Çocuk Yayınları'ndan çıkan Bay Kaduf'un Acayip Makinesi, Bay Kaduf'un Zıp Zıp Koltuğu, Yaramaz Uzaylı, Zuziba Kayboldu ve İmza Karga gibi sevilen kitapları ile tanınan Halil Fincan, hem mizahi dili hem de yaratıcı karakterleriyle çocukların hayal dünyasında renkli kapılar aralıyor. Ailelerin ve öğretmenlerin de ilgi göstermesi beklenen bu etkinlik, çocuklara kitap sevgisini aşılamak adına önemli bir fırsat sunuyor.

24 EKİM'DE

6. İzmir Kitap Fuarı'nı ziyaret edecek olan okurlar, Halil Fincan'la tanışmak ve kitaplarını imzalatmak için 24 Ekim'de İthaki Çocuk standında buluşabilir.