Manisa'da sulu ceza! Dügüne geç kalana bakın ne yapılıyor!

Manisa'nın Demirci ilçesi Sevinçler Mahallesi'nde yıllardır sürdürülen geleneğe göre, düğün törenlerinde mahalle sakinleri, Türk bayrağı açıp davul zurna çalarak damadın akrabalarını evlerinde ziyaret ediyor. Sini çıkarma geleneği öncesi mahallenin gençleri, mahalle sakinlerini eğlendirecek dayı başlarının yüzlerini siyaha boyayıp davul ve zurna önünde oynayarak hazırlıyor. Evlenecek çifte hediye edilecek eşyalarla hazırlanması gereken sinileri toplayan vatandaşlar, yöresel mani ve deyişlerle ev sahibini dışarı çağırıyor. Ev sahibi evlenecek çift için içerisinde gıda, giyecek ve çeşitli hediyelerin yer aldığı siniyi köyün gençlerine teslim ediyor. Hediyelik sini hazırlanmadıysa ya da siniye yeterli özenin gösterilmediği görülürse mahalle gençleri muhtarın tespiti ile akrabaya bir ceza kesiyor. Düğün sırasında oynamamak, yemek dağıtımına yardım etmemek ve düğüne geç gelmek de ceza gerektirebiliyor.

'GELENEĞİMİZİ YAŞATIYORUZ'

En yaygın ceza ise mahalledeki su dolu yalağa atılmak. Mahallelinin kucaklayarak yalağa attığı 'ilgisiz' akrabanın ıslandıktan sonra davul zurna eşliğinde oynaması düğünlere renk katıyor. Su dolu yalağa atılan akrabalar ise çıktıktan sonra davul zurna eşliğinde meydanda oynuyor. Mahalleli de bu güzel ve eğlenceli geleneği keyifle evlerinin balkonlarından izliyor. Mahalle sakinlerinden Mehmet Kıran yaptığı açıklamada, "Yıllar öncesinden günümüze gelen bu geleneğimiz sabah sini çıkarmak ile başlar. Akabinde gençlerimiz çeşitli kıyafetler giydirip damadın akrabalarının evlerini gezerek, hazırlanan hediyelik siniler toplanır. Siniye gerekli özeni göstermeyen, düğüne geç gelen ve oynayamayan akrabalar ceza olarak mahalledeki su dolu yalaklara atılır. Hep birlikte doyasıya eğleniriz" diyor.