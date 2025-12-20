2025’in kayan yıldızları! Sanatçıların vefatı sevenlerini üzdü...

ARABESK müziğin efsanelerinden Yeşilçam'ın usta oyuncularına, edebiyatın güçlü kalemlerinden ekranların sevilen yüzlerine kadar birçok değerli isim, bu yıl hayata veda etti. Her biri, kendi alanında bıraktığı izlerle hafızalara kazınırken, ardında büyük bir boşluk ve özlem bıraktı. İşte 2025'te Türkiye'yi yasa boğan kayıplar...
SELİM İLERİ
8 Ocak'ta Türk edebiyatının usta kalemi Selim İleri, 75 yaşında yaşama gözlerini yumdu. "Her Gece Bodrum" ve "Pastırma Yazı" gibi eserleriyle tanınan İleri, edebiyat dünyasında silinmeyecek bir iz bıraktı.
BEDİA ENER
TELEVİZYON dizilerinin sevilen yüzü Bedia Ener, 13 Ocak'ta 70 yaşında hayatını kaybetti. Beyninde oluşan lenfoma nedeniyle bir süredir tedavi gören usta oyuncu, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
DENİZ ARMAN
24 Ocak'ta, ekranların tanıdık siması Deniz Arman, akciğer kanseriyle mücadelesini kaybetti.
63 yaşında hayata veda eden Arman, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
KAHTALI MIÇE
TÜRK müziğinin sevilen isimlerinden Kahtalı Mıçe (Mustafa Kahtalı), 15 Şubat'ta ince bağırsak kanseri nedeniyle 72 yaşında vefat etti.
MUHAMMET EMİN GÜMÜŞKAYA
18 Şubat'ta, "Çocuklar Duymasın" dizisiyle hafızalara kazınan Muhammet Emin Gümüşkaya, akciğer yetmezliği sonucu 77 yaşında yaşamını yitirdi.
EDİP AKBAYRAM
2 Mart'ta Türkiye, özgün müziğin dev ismi Edip Akbayramı kaybetti. 74 yaşındaki sanatçı, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
ŞİNASİ YURTSEVER
13 Mart'ta mide kanseri nedeniyle yaşamını yitiren oyuncu Şinasi Yurtsever, sadece 51 yaşındaydı.
TANYELİ
TÜRKİYE'NİN en ünlü oryantallerinden Tanyeli, pankreas kanseriyle mücadelesini kaybederek 17 Mart'ta 54 yaşında vefat etti.
OSMAN SINAV
20 Mart'ta, "Kurtlar Vadisi", "Deli Yürek" gibi unutulmaz projelere imza atan yönetmen Osman Sınav, 68 yaşında hayatını kaybetti.
FİLİZ AKIN
21 Mart'ta 82 yaşında hayata veda eden Filiz Akın, isteği üzerine sessiz bir cenaze töreniyle Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.
VOLKAN KONAK
31 Mart'ta Kıbrıs'taki konseri sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Volkan Konak, 58 yaşındaydı. Ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
BALIK AYHAN
ROMAN müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan, 13 Mayıs'ta 59 yaşında hayata veda etti.
İLHAN ŞEŞEN
26 Mayıs'ta, Türk müziğinin duayenlerinden İlhan Şeşen, 76 yaşında vefat etti.
ŞİMAL
30 Mayıs'ta meme kanseriyle mücadele eden şarkıcı Şimal, 39 yaşında hayata veda etti.
GÜLLÜ
26 Eylül'de arabesk müziğin güçlü sesi Güllü, Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Ölümü, yürütülen soruşturmayla aylarca gündemde kaldı.
ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU
16 Ekim'de 90 yaşında yaşamını yitiren oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, sinema ve dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer etti.
ENGİN ÇAĞLAR
1 Kasım'da, trafik kazası sonrası hastanede hayatını kaybeden Engin Çağlar, Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasındaydı.
AHMET GÜLHAN
3 Kasım'da 85 yaşında vefat eden oyuncu Ahmet Gülhan, geçirdiği sağlık sorunlarının ardından hayata gözlerini yumdu.
MUAZZEZ ABACI
12 Kasım'da, Türk Sanat Müziği'nin eşsiz sesi Muazzez Abacı, 78 yaşında doğum gününde hayata veda etti.