2025’in kayan yıldızları! Sanatçıların vefatı sevenlerini üzdü...

ARABESK müziğin efsanelerinden Yeşilçam'ın usta oyuncularına, edebiyatın güçlü kalemlerinden ekranların sevilen yüzlerine kadar birçok değerli isim, bu yıl hayata veda etti. Her biri, kendi alanında bıraktığı izlerle hafızalara kazınırken, ardında büyük bir boşluk ve özlem bıraktı. İşte 2025'te Türkiye'yi yasa boğan kayıplar...



SELİM İLERİ

8 Ocak'ta Türk edebiyatının usta kalemi Selim İleri, 75 yaşında yaşama gözlerini yumdu. "Her Gece Bodrum" ve "Pastırma Yazı" gibi eserleriyle tanınan İleri, edebiyat dünyasında silinmeyecek bir iz bıraktı.



BEDİA ENER

TELEVİZYON dizilerinin sevilen yüzü Bedia Ener, 13 Ocak'ta 70 yaşında hayatını kaybetti. Beyninde oluşan lenfoma nedeniyle bir süredir tedavi gören usta oyuncu, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.



DENİZ ARMAN

24 Ocak'ta, ekranların tanıdık siması Deniz Arman, akciğer kanseriyle mücadelesini kaybetti.

63 yaşında hayata veda eden Arman, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.



KAHTALI MIÇE

TÜRK müziğinin sevilen isimlerinden Kahtalı Mıçe (Mustafa Kahtalı), 15 Şubat'ta ince bağırsak kanseri nedeniyle 72 yaşında vefat etti.



MUHAMMET EMİN GÜMÜŞKAYA

18 Şubat'ta, "Çocuklar Duymasın" dizisiyle hafızalara kazınan Muhammet Emin Gümüşkaya, akciğer yetmezliği sonucu 77 yaşında yaşamını yitirdi.