Sosyal medyanın yeni trendi ‘hiçbir şey yapmamak’

SOSYAL medyada son dönemde 'hiçbir şey yapmama' meydan okuması ortaya çıktı. Bu akıma katılanlar, hiçbir ekrana ya da hatta bir kitaba bile bakmadan oturup sıkılmayı deneyimlerken kendilerini videoya çekiyor. Kaygı üzerine uzmanlaşmış psikoterapist Niro Feliciano, teknolojinin varlığıyla sürekli maruz kaldığımız bilgi akışından ara vermenin faydaları olabileceğini belirtiyor. Feliciano: "Zihnimiz sürekli çalışıyor. Bu meydan okumanın harika olduğunu düşünüyorum çünkü insanları zihinlerini durgunlaştırmak için gerçekten eğitmeye zorluyor. Ve biliyoruz ki, o durgunluk anını bulduğumuzda beyinde ve bedende pek çok şey gerçekleşiyor" açıklamasında bulundu. Feliciano, bildirim kontrol etmenin her seferinde beynimize 'iyi hissetme hormonu' olarak bilinen dopamin sağladığını ve bunun tekrar tekrar daha fazlasını istememize yol açtığını açıkladı. İster sosyal medya, ister mesaj bildirimi, ister e-posta kontrolü olsun, sürekli yeni bilgiler bize yüksek seviyede dopamin sağlıyor. Bu da durgunluğa tahammül edemememize neden oluyor. Dopamin olmadığında neredeyse yoksunluğa giriyoruz.

KAYGIYI AZALTIYOR

BU trend, sosyal medyayı ortadan kaldırdığı için FOMO'yu yani 'gelişmeleri kaçırma korkusu'nu azaltarak kaygıyı düşürmeye yardımcı oluyor. Meydan okumadan en yüksek faydanın sağlanabilmesi için katılımcıların kendilerini çekerken video kaydı almamaları ve paylaşmamaları öneriliyor; böylece telefondan tamamen uzak durmak mümkün oluyor. Hiçbir şey yapmadan oturma fikri zorlayıcıysa ilk adım olarak birkaç dakika boyunca pencereden dışarı bakmak ya da her zamankinden daha uzu