Yaşılar günde 5 saati televizyon başında geçiriyor

RTÜK'ün "Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması-2024"üne göre Türkiye'de ortalama günlük televizyon izleme süresi 3 saat 43 dakika. Ancak 65 yaş ve üzeri kişiler bu süreyi 5 saat 16 dakikaya çıkarıyor. Araştırma, Türkiye genelinde 7 bölgeden 26 ilde, 15 yaş ve üzeri 15 bin 766 kişiyle yapıldı. Katılımcıların yüzde 50.3'ü kadın, yüzde 49.7'si erkek. En yaygın cihaz cep telefonu (yüzde 99), televizyon (yüzde 94.8) ve bilgisayar/ tablet (yüzde 53.9) olarak sıralandı.

EN ÇOK HABER İZLENİYOR

Günlük kullanım alışkanlıklarına bakıldığında, katılımcıların yüzde 82.5'i her gün internete bağlanıyor, yüzde 69.6'sı televizyon izliyor ve yüzde 69.1'i sosyal medyayı kullanıyor. En çok izlenen televizyon içerikleri haberler (yüzde 89.3), dizi-film (yüzde 85.7), yarışma programları (yüzde 64) ve belgeseller (yüzde 45.4). Kadınlar günlük ortalama 4 saat 2 dakika, erkekler 3 saat 25 dakika televizyon izliyor. Dizi ve filmleri en çok izleyen yaş grubu 55-64 arası. Gençler ise sosyal medyayı yoğun kullanıyor; 15-24 yaş grubu günde ortalama 4 saat 5 dakika sosyal medyada vakit geçiriyor. Haber alma konusunda en güvenilir mecra televizyon olarak öne çıkıyor (yüzde 91.9), bunu sosyal medya (yüzde 77.8) ve internet haber siteleri (yüzde 73.7) takip ediyor. İsteğe bağlı yayın platformlarını kullananların oranı artış gösterirken, her 10 kişiden 3'ü en az 2 platforma abone.