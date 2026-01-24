Gündelik bir simgenin ardındaki kültürel miras: Acem Nalbeki

Zaman içinde "nalbeki" çay tabağı, kahve ve çay kültüründe derin kökler saldı. Türkiye'de kahvehane, çay bahçesi ve vapur gibi sosyal mekânlarda gördüğümüz bu tasarım artık sadece günlük kullanım eşyası olmaktan çıktı; bir kültürel simgeye dönüştü. Her ne kadar kökeni İran'a dayansa da, bu çay tabakları Türkiye'de kendi kimliğini buldu. Kimi zaman nostaljik bir hatırlatıcı olarak kimi zaman da sohbetlerin, tartışmaların ve buluşmaların sessiz tanığı olarak karşımıza çıkıyor. Bugün nalbeki çay tabakları dünyanın birçok yerinde bulunmasa da Türkiye'deki çay kültürünün sembollerinden biri haline geldi. Hem nostaljik hem işlevsel bu tasarım, günlük yaşamla kültürel geçmiş arasında bir köprü kuruyor ve geçmişin izlerini her demli bardakta hatırlatmaya devam ediyor.

