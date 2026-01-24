Küçük değişiklikler ömrü uzatabilir

YENİ bir araştırmaya göre, her gün egzersize fazladan beş dakika ayırmak veya yarım saat daha az oturmak gibi küçük yaşam tarzı değişiklikleri daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir. Bulgular, The Lancet dergisinde yayımlandı ve insanların günlük faaliyetlerinde küçük, uygulanabilir değişikliklerin ölümlerin yüzde 20'sini önleyebileceğini gösterdi. Günde fazladan beş dakika orta tempoda yürümek, zaten günde yaklaşık 17 dakika aktif olan yetişkinlerin çoğunda ölümlerde yaklaşık yüzde 10'luk bir azalmayla ilişkilendiriliyor. Orta yoğunlukta faaliyeti günde ek on dakikaya çıkarmak, tüm ölümlerdeki azalmayı yaklaşık yüzde 15'e yükseltiyor. Daha hareketsiz kişilerde, günde iki dakika orta yoğunlukta aktif olanlarda, beş dakika daha faaliyet ölümlerde yaklaşık yüzde 6 azalmayla bağlantılı. 10 dakika fazlası ise yüzde 9 azalmayla ilişkili. Araştırma, yetişkinlerin çoğunda her gün hareketsiz geçirilen sürenin bir saat azaltılmasının tüm ölümlerde yüzde 13'lük bir azalmayla ilişkili olduğunu buldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ- WHO), yetişkinlere haftada 150 dakika orta ile yüksek şiddet arasında fiziksel aktivite öneriyor, ancak birçok kişi bu hedefe ulaşamıyor. Bu hedeflere herkesin ulaşmasının pek olası olmadığını göz önünde bulunduran makalenin yazarları, kısa bir yürüyüş yapmak ya da oturma süresini yarım saat azaltmak gibi "gerçekçi ve ulaşılabilir davranış değişikliklerinin" etkisini inceledi. Hareketsiz geçirilen zamanı günde 30 dakika azaltmak (ortalama bir yetişkin için toplam hareketsiz sürenin yaklaşık yüzde 5'i) ölümlerin yüzde 7'den fazlasının önlenmesiyle bağlantılıydı.