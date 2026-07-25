Balkan ülkelerini otobüsle keşfedin! Birbirinden güzel tarihi rotalar...

Tarihi yerleri keşfetmek, doğa manzaraları ve kültürel geziler planlıyorsanız; otobüsle Avrupa ve Balkanlar'a açılan bu rotalar, macera dolu bir seyahatin kapılarını aralıyor. İşte Türkiye çıkışlı, otobüsle kolayca gidebileceğiniz ülkeler;
BULGARİSTAN
Türkiye'nin komşusu olan Bulgaristan, otobüsle ulaşımı en kolay ülkelerden biridir. İstanbul, Edirne, Bursa, Ankara ve İzmir gibi şehirlerden Sofya, Filibe (Plovdiv) ve Varna'ya düzenli seferler mevcuttur. Yolculuk süresi İstanbul'dan Sofya'ya yaklaşık 9-10 saat sürmektedir.
BOSNA-HERSEK
Tarihi yapıları ve Osmanlı izleriyle bilinen Saraybosna'ya otobüsle ulaşmak oldukça mümkündür. İstanbul-Saraybosna otobüs yolculuğu yaklaşık 20-24 saat sürmektedir. Bosna-Hersek yolculuğu için güzergah genellikle Bulgaristan ya da Yunanistan üzerinden Balkanlar hattını takip eder.
KARADAĞ
Adriyatik kıyısında yer alan Karadağ, doğal güzellikleriyle ünlü bir ülkedir. İstanbul çıkışlı otobüslerle başkent Podgorica'ya veya turistik Kotor'a ulaşmak mümkündür. Karadağ'a varmak için yaklaşık 20 saat süren bir otobüs yolculuğu gerekmektedir. Türk vatandaşları için 90 güne kadar vizesiz olan bu ülke, tercih edilen yurtdışı rotaları arasında yer almaktadır.
YUNANİSTAN
Yunanistan'a otobüsle gitmek isteyenler için başlıca duraklar: Selanik ve Atina. İstanbul'dan başlayan seferler Edirne üzerinden geçerek yaklaşık 9-11 saatte Selanik'e ulaşır. Atina'ya ise yolculuk süresi 15 saati bulur.
SIRBİSTAN
Sırbistan, Türk vatandaşlarına vizesiz giriş imkanı tanıyan Balkan ülkelerindendir. Başkent Belgrad'a İstanbul çıkışlı otobüs seferleri ortalama 14-16 saat sürmektedir. Otobüs güzergahı; Edirne - Sofya - Niş - Belgrad şeklinde ilerlemektedir. Sırbistan'a 90 güne kadar vizesiz seyahat mümkündür.
MAKEDONYA
KUZEY Makedonya'nın başkenti Üsküp'e Türkiye'den otobüsle gitmek oldukça yaygındır. İstanbul-Üsküp arası ulaşım süresi ortalama 12-14 saattir. Türk vatandaşları için Makedonya'ya 90 güne kadar vizesiz giriş hakkı bulunmaktadır.
KOSOVA
BALKANLAR'DAKİ en genç ülkelerden biri olan Kosova, Türk vatandaşlarına vize uygulamamaktadır. Başkent Priştine'ye otobüsle ulaşmak mümkündür ve yolculuk süresi yaklaşık 14-16 saat sürmektedir. Üsküp aktarmalı ya da doğrudan otobüs seçenekleri ile seyahat edilebilir. Otobüs yolculuğu ile Kosova'ya daha hesaplı bir şekilde ulaşabilir, bütçenizi bu ülkeyi keşfetmek için ayrılabilirsiniz.
ROMANYA
ROMANYA'YA Türkiye'den en yaygın ulaşım yolları arasında Karadeniz rotası bulunmaktadır. İstanbul'dan Bükreş'e otobüsle ulaşım süresi ortalama 10-12 saat civarındadır. Romanya'ya gitmek için izlenmesi gereken otobüs güzergahı; İstanbul - Edirne - Ruse - Bükreş şeklindedir