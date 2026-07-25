Balkan ülkelerini otobüsle keşfedin! Birbirinden güzel tarihi rotalar...

T arihi yerleri keşfetmek, doğa manzaraları ve kültürel geziler planlıyorsanız; otobüsle Avrupa ve Balkanlar 'a açılan bu rotalar, macera dolu bir seyahatin kapılarını aralıyor. İşte Türkiye çıkışlı, otobüsle kolayca gidebileceğiniz ülkeler; BULGARİSTAN T ürkiye'nin komşusu olan Bulgaristan, otobüsle ulaşımı en kolay ülkelerden biridir. İstanbul , Edirne , Bursa , Ankara ve İzmir gibi şehirlerden Sofya , Filibe (Plovdiv) ve Varna'ya düzenli seferler mevcuttur. Yolculuk süresi İstanbul'dan Sofya'ya yaklaşık 9-10 saat sürmektedir.





BOSNA-HERSEK

Tarihi yapıları ve Osmanlı izleriyle bilinen Saraybosna'ya otobüsle ulaşmak oldukça mümkündür. İstanbul-Saraybosna otobüs yolculuğu yaklaşık 20-24 saat sürmektedir. Bosna-Hersek yolculuğu için güzergah genellikle Bulgaristan ya da Yunanistan üzerinden Balkanlar hattını takip eder.

KARADAĞ

Adriyatik kıyısında yer alan Karadağ, doğal güzellikleriyle ünlü bir ülkedir. İstanbul çıkışlı otobüslerle başkent Podgorica'ya veya turistik Kotor'a ulaşmak mümkündür. Karadağ'a varmak için yaklaşık 20 saat süren bir otobüs yolculuğu gerekmektedir. Türk vatandaşları için 90 güne kadar vizesiz olan bu ülke, tercih edilen yurtdışı rotaları arasında yer almaktadır.



YUNANİSTAN

Yunanistan'a otobüsle gitmek isteyenler için başlıca duraklar: Selanik ve Atina. İstanbul'dan başlayan seferler Edirne üzerinden geçerek yaklaşık 9-11 saatte Selanik'e ulaşır. Atina'ya ise yolculuk süresi 15 saati bulur.