Beşi bir yerdenin kadim mirası

Düğünlerin en bilinen takı geleneklerinden biri olan "beşi bir yerde", yıllardır bolluk, bereket ve iyi dileklerin simgesi olarak gelinlere takılıyor. Günümüzde daha çok maddi değeriyle öne çıkan bu gelenek, kültürel anlatılara göre geçmişte çok daha derin anlamlar taşıyordu. Folklorik aktarımlar, "beşi bir yerde" geleneğinin kökeninin İslamiyet öncesi Türk kültürüne kadar uzandığını öne sürüyor.

ORTAK DEĞERLERİN SEMBOLÜ

Kültürel anlatılara göre, düğünlerde tercih edilen beş altın yalnızca sayısal bir seçim değildi. Türk kültüründe özel anlamlar yüklenen beş sayısının; inanç, devlet, aile, töre ile ölüm ve ölüm sonrası yaşamı temsil ettiği ifade ediliyor. Yeni bir yuva kuran çiftin bu temel değerlere bağlı bir yaşam sürmesi temennisiyle her bir altının farklı bir anlam taşıdığı belirtiliyor. Anlatılarda, ilk altının inancı ve manevi bağlılığı, ikinci altının devlete ve millete sadakati, üçüncü altının aile kurumunun önemini, dördüncü altının töre ve geleneklere bağlılığı simgelediği aktarılıyor. Beşinci altının ise evliliğin yalnızca bu dünyayla sınırlı olmayan manevi bir birlikteliği temsil ettiği yönünde yorumlar bulunuyor. Rivayetlere göre altınları bir arada tutan zincir de sembolik bir anlam taşıyor. Zincirin, tüm bu değerleri bir arada tutan aile birliğini ve yeni kurulan yuvanın merkezindeki gelini temsil ettiği ifade ediliyor. Bu yönüyle "beşi bir yerde", yalnızca ziynet eşyası değil, aynı zamanda aileyi ayakta tutan ortak değerlerin sembolü olarak değerlendiriliyor.

ZAMANLA UNUTULDU

Ancak zaman içinde bu anlamların büyük ölçüde unutulduğu, geleneğin ise düğünlerde takılan değerli bir altın takısı olarak yaşamını sürdürdüğü görülüyor. Artan altın fiyatları nedeniyle geçmişe kıyasla daha az tercih edilse de, "beşi bir yerde" Türk düğün kültürünün en bilinen simgelerinden biri olmayı sürdürüyor.

NE ANLAMA GELİYOR?

İnanç: En büyük boy takı, gelinin Tanrı inancı ile yaşayacağı temennisiyle takılırdı. Bu takı, Göktanrı'yı sembolize ederdi.

Devlet: Gelinin her daim devletine ve Türk milletine sadakat göstermesi arzulanırdı. İkinci takı bu bağlılığı temsil ederdi.

Aile: Türk kültüründe ailenin yeri her zaman kutsaldır. Gelinin kendi ailesine ve kuracağı yeni ailesine bağlı kalması temennisiyle üçüncü takı takılırdı.

Töre: Dördüncü takı, gelinin Türk töresine uygun yaşaması ve cesaret ile sadakati hayatına rehber edinmesi adına takılırdı. Bu bazen bozkurt simgeli bir taç ile de desteklenirdi.

Ölüm ve ahiret: Beşinci takı, evliliğin bu dünyayla sınırlı kalmaması, sonsuz bir birlikteliği simgelemesi anlamına gelirdi.