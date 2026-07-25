Masa başında geçen saatlere dikkat edilmeli

GÜNLÜK yaşamda uzun süre oturmak ve hareketsiz kalmak, sağlık üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle yeniden gündemde. Yeni bir araştırmaya göre, gün içinde tek seferde 30 dakikadan fazla oturmak veya uyanık halde uzun süre uzanmak, kanser kaynaklı ölüm riskiyle ilişkili olabilir. Yaklaşık 10 yıl boyunca 90 binden fazla kişinin incelendiği araştırmada, kesintisiz hareketsiz geçirilen süre arttıkça riskin de yükseldiği belirlendi. Uzmanlar, özellikle masa başında çalışanlar ve günün büyük bölümünü oturarak geçiren kişilerin küçük hareket molaları vermesinin önemine dikkat çekiyor.

YOĞUN EGZERSİZLER ŞART DEĞİL

ARAŞTIRMA sonuçları, uzun süreli hareketsizliğin tamamen ortadan kaldırılması için yoğun egzersizlerin şart olmadığını da ortaya koyuyor. Gün içinde kısa yürüyüşler yapmak, ev işleriyle ilgilenmek, merdiven kullanmak veya birkaç dakikalık hareket molaları vermek, uzun süre oturmanın olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Uzmanlara göre modern yaşam tarzı, insanların farkında olmadan daha uzun süre hareketsiz kalmasına neden oluyor. Bilgisayar başında geçirilen saatler, uzun yolculuklar ve ekran kullanımı bu süreyi artırırken, düzenli hareket etmek genel sağlık açısından önemli bir alışkanlık olarak öne çıkıyor. Araştırmacılar, gün içinde küçük hareketlerin bile büyük fark yaratabileceğini belirterek, uzun süreli oturma alışkanlığının bölünmesini ve mümkün olduğunca aktif bir yaşam tarzının benimsenmesini öneriyor.