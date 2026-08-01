Sanat dünyasında rekorlar kıran satışlar, bazı tabloları yalnızca estetik değerleriyle değil, astronomik fiyatlarıyla da tarihe geçirdi. Leonardo da Vinci'den Willem de Kooning'e, Gustav Klimt'ten Andy Warhol'a uzanan bu başyapıtlar; sanat tarihi, kültürel miras ve koleksiyonculuk tutkusunun kesişiminde yer alıyor. İşte milyonlarca dolara alıcı bulan ve dünyanın en pahalı sanat eserleri arasında gösterilen o ikonik tablolar...

Leonardo da Vinci - Salvator Mundi

LEONARDO da Vinci'nin yaklaşık 1500 yılında resmettiği "Salvator Mundi" (Dünyanın Kurtarıcısı), sanat tarihinin en esrarengiz ve tartışmalı eserlerinden biri. Hz. İsa'yı sol elinde bir küre (dünyayı temsil eden bir orb) tutarken, sağ elini kutsama işaretiyle kaldırmış şekilde tasvir eden bu tablo, uzun yıllar kayıp sanıldı ya da Leonardo'nun bir öğrencisine atfedildi. 2017 yılında Christie's müzayedesinde 450.3 milyon dolara satılarak, açık artırmada satılan gelmiş geçmiş en pahalı sanat eseri rekorunu kırdı. Bu rekor, sanat piyasasının sınırlarını zorlaması ve esere olan talebi göstermesi açısından sembolik bir anlam taşıyor.

Willem de Kooning Interchange

WİLLEM de Kooning'in 1955 tarihli "Interchange" adlı eseri, onun sanatsal evrimindeki önemli bir geçiş noktasını işaret eder. Bu tablo, sanatçının daha önceki ve tartışmalı "Kadın" serisinden, daha lirik ve soyut "şehir manzaraları" olarak adlandırılabilecek çalışmalarına doğru ilerlediği döneme ait. Eser, 2015 yılında David Geffen Vakfı tarafından Kenneth C. Griffin'e 300 milyon dolara özel bir satışla devredildi. Bu satış, o dönemde Leonardo da Vinci'nin "Salvator Mundi"si satılana kadar dünyanın en pahalı tablosu unvanını taşıdı.

Andy Warhol Shot Sage Blue Marilyn

"SHOT Sage Blue Marilyn", hem Marilyn Monroe'nun hem de Andy Warhol'un kariyerlerinin ikonografik zirvesi sayılıyor. Ultra-zengin koleksiyonların ilk 5 yatırım parçalarından biri olarak görülüyor.

Jackson Pollock Number 17A

JACKSON Pollock'un 1948 tarihli "Number 17A" adlı eseri, sanatsal kariyerinde bir dönüm noktası olan ve adını dünya çapında duyurmasını sağlayan "damlatma tekniği"nin en çarpıcı örneklerinden. Eser, 2015 yılında David Geffen Vakfı tarafından Kenneth C. Griffin'e 200 milyon dolara özel bir satışla devredildi.

The Standard Bearer Rembrandt

"THE Standard Bearer", Rembrandt'ın ulusal bir kahramanlık tasviri yarattığı başyapıtlarından biri. 2022'deki satış, Rembrandt için ödenmiş en yüksek bedellerden biri olarak tarihe geçti.