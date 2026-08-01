Tatil ve eğlencenin başkenti: Kuşadası





MAĞARANIN içine dalış yapmak isterseniz biraz karanlık ve soğuk olduğunu da belirtelim. Derinliğin en az 4 metre ve görüş açısının da sıfır olduğu söyleniyor. Burası sadece ilginç ve gizemli bir oluşum olmakla kalmıyor mitolojik hikayesiyle de ilgi çekiyor. Mitolojik kaynaklara göre, Yunan Tanrısı Zeus arada sırada buraya gelip sığınırmış. Mağarada yüzen turistlerden bazıları ise sudan çıkarken 'aşağıda Zeus'u gördüm' diyorlarmış.



'KÜÇÜKADA' diğer adıyla 'Güvercinada', Bizanslılar için önemli bir askeri üs görevini yapan zamanın en önemli limanlarından biriydi. 1834 yılında yenilenen kentin kalesi de bu tarihlerde inşa edilmiştir. Kale, Kuşadası Körfezi'nin ağzında limanı koruyan bir konumda yapılmıştır. Güvercinada üzerinde, Barbaros Hayrettin Paşa tarafından yaptırılan bir iç kale ve İlyas Ağa tarafından yaptırılan surlar yer almaktadır. Surlar adayı çepeçevre saracak şekilde yaklaşık 3 metre yüksekliğinde inşa edilmiştir.



BURALARI MUTLAKA GEZİN

EĞER Kuşadası'na yolunuz düştüyse, Güvercinada'yı, Kuşadası Milli Parkı'nı, hemen yanı başındaki Efes Antik Kenti'ni, Meryem Ana Evi'ni, Zeus Mağarası'nı, Kuştur Plajı'nı, Dilek Yarımadası'nı, Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nı görmeden sakın dönmeyin.