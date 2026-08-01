The Odyssey Oppenheimer’ı geride bıraktı

Christopher Nolan'ın Homeros'un ünlü destanı Odysseia'dan uyarladığı yeni filmi "The Odyssey", vizyona girdiği ilk hafta sonunda büyük bir gişe başarısına imza attı. Film, dünya genelinde elde ettiği 257,8 milyon dolarlık açılış hasılatıyla Nolan'ın kariyerindeki en yüksek küresel başlangıcı gerçekleştirdi. Truva Savaşı'nın ardından memleketi Ithaka'ya dönmeye çalışan Odysseus'un yıllara yayılan zorlu yolculuğunu konu alan yapım; mitolojik hikâyesi, dev prodüksiyonu ve IMAX deneyimiyle sinema dünyasının gündemine oturdu. Matt Damon'ın Odysseus'u canlandırdığı filmde; Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o ve Charlize Theron gibi yıldız isimler de rol alıyor. 172 dakikalık yapım, tamamen IMAX film kameralarıyla çekilen ilk ticari uzun metraj film olma özelliği taşıyor.

KARİYERİNDE BİR REKOR

"The Odyssey", ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da 120,5 milyon dolar, uluslararası pazarlarda ise 137,3 milyon dolar gelir elde etti. Bu performansıyla yönetmenin daha önceki yapımları "The Dark Knight Rises" ve "Oppenheimer" filmlerinin açılış rakamlarını geride bıraktı. Film, Nolan'ın sinemaya yaklaşımındaki büyük ölçekli anlatım anlayışını bu kez antik dünya ve mitolojiyle birleştiriyor. Yunanistan, İtalya, Fas, İskoçya ve İzlanda gibi farklı lokasyonlarda gerçekleştirilen çekimler, Homeros'un binlerce yıllık hikâyesini görsel açıdan yeniden yorumluyor. Film, Truva Savaşı sonrasında Ithaka Kralı Odysseus'un evine ulaşmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

UZUN BİR ARA SİNYALİ

Denizler, tanrılar, mitolojik yaratıklar ve büyük sınavlarla dolu bu yolculuk; Nolan'ın gerçekçi sinema diliyle beyaz perdeye taşınıyor. Yapım Türkiye'de çekilmezken, hikâyenin kültürel bağlantısı Troya Savaşı, Homeros anlatıları ve Troia Antik Kenti üzerinden kuruluyor. Christopher Nolan, "The Odyssey" sonrası yeni bir projeye başlamadan önce uzun bir ara verebileceğini açıkladı. Yönetmen, filmin çekim sürecinin hem kendisi hem de ekibi için oldukça yoğun geçtiğini belirterek yeni yapımına kadar en az birkaç yıl geçebileceğinin sinyalini verdi.