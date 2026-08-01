Yok olan tarih: Eski sinemalar

YENİ SALONLAR YAPILDI

"Bir süre sonra Hamit Ağa'nın tütün deposundan bozma sineması Tire'ye yetmez oldu. Türk Ocağı yöneticilerinin gayreti ile yeni bir sinema yapılmasına karar verildi. Kız Meslek Lisesi ve İsmail Taşlıoğlu caddesinin arasındaki bahçeye yazlık sinema yapıldı. Böylece Tire'nin ilk yazlık sineması hizmete girdi. Etrafında ise tarlalar vardı. Mahallenin afacanları zaman zaman tarlaların arasından sinemayı taş yağmuruna tutardı. Karanlığın içinden gelen taşlar artık kimin başına denk gelirse..." "Ardından Yıldız meydanına görkemli modern bir sinema yaptırıldı. Türkiye'de inşa edilen ilk modern sinema binalarından biriydi. Planı Avusturya'da bir sinema binasından kopyalanmıştı. Bulgar ustalar binayı inşa etti. Sinema dönemin hükümeti tarafından yaptırılmıştı. Balkon 80 salon ise 400 kişi alıyordu ve anfi tiyatro şeklinde inşa edilmişti. 1951'de Halkevleri'nin kapatılmasıyla birlikte sinema Tire Belediyesi'ne devredildi. Kışlık Şehir sineması bir tarihe tanıklık etti. Başta, Muhlis Sabahattin, Muhsin Ertuğrul, Sadi Tek, Avni Dilligil, Muammer Karaca, Cahit Irgat, Cahide Sonku, Vahi Öz, Nejat Uygur, Toto Karaca ve daha nice ünlü aktör ve aktrisler bu sinemanın sahnesini paylaştı."

İLK GÖSTERİM TİRE'DE

Gerçek anlamda ilk yazlık sinema "Yapİşlet- Devret" modeliyle 1950 yılında "Altunuç" adıyla inşa edildi. Sahibi, Selahattin Altunuç adlı İzmirli bir işadamıydı. Hemen ardından da 1951'de kışlık "Altınuç" sineması hizmete girdi. Bugünkü Şehir merkezinin olduğu alana da yazlık "Şehir sineması" yaptırıldı. Planını ise Tire tarihine damga vurmuş sanatçılardan Seha Gidel çizdi. Gidel, sinemanın dekorunu da üstlendi. 1966'da Tire'yi ziyaret eden Süleyman Demirel sinemaya hayran kaldı. "Planlayanı da, yapanı da, yaptıranı da yürekten tebrik ediyorum" dedi. "Küçük sinemanın" kışlığı Akyol Caddesinde, yazlığı ise bugünkü 4 Eylül Stadyumu'nun hemen yanı başındaki alandaydı. İlçede sinema ve film kültürü o kadar gelişmişti ki, İzmir'de bile gösterime girmeyen Türk ve dünya sinemasından öncü filmleri ilk önce Tire'de gösterime girerdi."

ANILARDA KALDI

Daha sonra televizyonun hayatımıza girmesiyle ne yazık ki Tire'de de sinema salonları da bir bir kapandı. Onlar küçük dünyamızın sınırlarını kaldıran ve bize hayal kurmayı öğreten harika salonlardı... Tire'deki sinema kültürüne emeği geçen biletçisinden, afişçisine, makinistine ve işyeri sahiplerine kadar herkese sonsuz teşekkürler...