Bu yaz okurların tercihi duygu ve gizem oldu

Türkiye'nin en büyük kitap platformu D&R, okurların Temmuz ayında en çok tercih ettiği kitaplar ile Ağustos ayında raflardaki yerini alan yeni eserleri bir araya getirerek bu yazın okuma eğilimlerini ortaya koydu. Dünya edebiyatından psikolojik gerilime, klasiklerden mangaya, kişisel gelişimden yaşam kitaplarına uzanan geniş yelpaze, okurların farklı türleri aynı anda keşfetmeye devam ettiğini gösteriyor. Temmuz ayının çok satanları, okurların tek bir türe bağlı kalmadığını bir kez daha ortaya koydu. Kişisel gelişim kitapları güçlü konumunu korurken, psikolojik gerilim, modern dünya edebiyatı, klasik eserler ve manga serileri de yoğun ilgi gördü. Listenin zirvesindeki Kendimden Özür Dilerim ile birlikte Mel Robbins'in Bırak Yapsınlar Teorisi ve Hakan Mengüç'ün İyi Beni Bulur kitapları kişisel gelişim kategorisinin etkisini sürdürdüğünü gösterirken, Alice Feeney'nin Kocamın Karısı ve Freida McFadden'ın Kaza adlı eserleri psikolojik gerilimin okurlar arasında popülerliğini koruduğunu ortaya koyuyor. Japon edebiyatından Sakura Mevsimi Kitapçısı ile Hikaru'nun Veda Ettiği Yaz serisinin yeni cildi, Asya edebiyatına yönelik ilginin devam ettiğini gösterirken, Homeros'un ölümsüz klasiği Odysseia da klasik eserlerin hâlâ geniş bir okur kitlesine ulaştığını kanıtlıyor.

GÜÇLÜ YENİ HİKAYELER

Ağustos ayında yayımlanan yeni kitaplar ise uluslararası yayın dünyasında ses getiren eserleri Türk okurlarıyla buluşturuyor. Dünya edebiyatının dikkat çeken romanları, iletişim ve kişisel gelişim kitapları, kültür ve toplum odaklı araştırmalar ile yaşam kategorisindeki yeni eserler ayın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle BookTok ve Bookstagram gibi dijital okur topluluklarında konuşulan yazarların yeni eserleri Türkçeye kazandırılmaya devam ediyor. Maggie O'Farrell'in merakla beklenen romanı Cehennem Sıcakları İçin Talimatlar, Navessa Allen'ın Sınırlar Kalktığında adlı eseri, Cho Nam-joo'nun Bizim Hikayemiz kitabı ve Kristin Hannah'nın Yıldız Masalı uluslararası edebiyatın dikkat çeken örnekleri arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra Nicholas Boothman'ın 90 Saniyede İkna Edin, Michael Morris'in Kabile: Bizi Ayıran Kültürel İçgüdü ve Tülin Şahin'in Diyet Yapmıyoruz adlı kitabı da kişisel gelişim, sosyal bilimler ve yaşam kategorilerinde okurlarla buluşuyor.

TEMMUZ'UN ÇOK SATANLARI

1. Kendimden Özür Dilerim - Miraç Çağrı Aktaş

2. Kocamın Karısı - Alice Feeney

3. Sakura Mevsimi Kitapçısı - Takuya Asakura

4. Bırak Yapsınlar Teorisi - Mel Robbins

5. Odysseia - Homeros 6. Hikaru'nun Veda Ettiği Yaz Cilt

7 - Mokumokuren 7. Ben Kirke - Madeline Miller

8. İyi Beni Bulur - Hakan Mengüç

9. Muhabbet - Virginia Evans

10. Kaza - Freida McFadden

AĞUSTOS'UN YENİ ÇIKANLARI

1. 90 Saniyede İkna Edin - Nicholas Boothman

2. Cehennem Sıcakları İçin Talimatlar - Maggie O'Farrell

3. Sınırlar Kalktığında - Navessa Allen

4. Bizim Hikayemiz - Cho Nam-joo

5. Diyet Yapmıyoruz - Tülin Şahin

6. Emma - Jean Reno

7. Tuhaf Binalar - Uketsu

8. Kabile: Bizi Ayıran Kültürel İçgüdü - Michael Morris

9. Kupa Sevgili - Lily King

10. Yıldız Masalı - Kristin Hannah