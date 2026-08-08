İzmir'de Çalıkuşu’nun ruhu bu evde hayat buldu

Çocukların da interaktif olarak katıldığı gösteriler, her etkinlikte farklı bir sonla tamamlanırken, gönüllüler tarafından mandolin eşliğinde seslendirilen şarkılar programlara renk katıyor.Türk edebiyatının unutulmaz eserleri arasında yer alan Çalıkuşu, Yaprak Dökümü, Acımak ve Dudaktan Kalbe gibi romanlarıyla hafızalara kazınan Reşat Nuri Güntekin'in adını taşıyan tarihi yapı, bugün hem edebiyat mirasını yaşatıyor hem de yeni nesilleri kitap, sanat ve kültürle buluşturarak geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kuruyor.

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