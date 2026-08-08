İzmir'de Çalıkuşu’nun ruhu bu evde hayat buldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan ve Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının usta kalemlerinden Reşat Nuri Güntekin'in bir dönem yaşadığı ve eserlerini kaleme aldığı tarihi kagir ev, bugün çocukları kitaplarla ve sanatla buluşturan önemli bir kültür merkezi olarak hizmet veriyor.
1873 yılında Kilimcizade Ailesi tarafından inşa edilen yaklaşık 150 yıllık yapı, dönemin sivil mimarisini yansıtan özgün özellikleriyle dikkat çekiyor. Uzun yıllar çeşitli nedenlerle kullanılmayan bina, Konak Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında aslına uygun şekilde yenilenerek yeniden kente kazandırıldı.
ÇOCUK KİTAPLIĞI
Restorasyonun ardından yapının bulunduğu alan, Rıfat Kilimtepe'nin anısını yaşatmak amacıyla hazırlanan rekreasyon projesi kapsamında Kilimtepe Parkı olarak düzenlendi. Tarihi yapı ise aynı yıl Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı adıyla hizmete açılarak kültürel yaşamın önemli duraklarından biri haline geldi. Bugün Karabağlar Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren çocuk kitaplığı, yalnızca bir kütüphane olmanın ötesinde çocukların kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunan etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.
Her hafta düzenlenen Masal Çarşambaları, çocuk drama kursları ve kentin farklı bölgelerinden gelen ziyaretçilere yönelik bilgilendirme toplantılarıyla kitaplık yıl boyunca yoğun ilgi görüyor. Masal Çarşambaları etkinliklerinde, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği gönüllülerinin okuduğu masallar, Duvara Karşı Tiyatro Grubu tarafından sahneye taşınıyor.
Çocukların da interaktif olarak katıldığı gösteriler, her etkinlikte farklı bir sonla tamamlanırken, gönüllüler tarafından mandolin eşliğinde seslendirilen şarkılar programlara renk katıyor.Türk edebiyatının unutulmaz eserleri arasında yer alan Çalıkuşu, Yaprak Dökümü, Acımak ve Dudaktan Kalbe gibi romanlarıyla hafızalara kazınan Reşat Nuri Güntekin'in adını taşıyan tarihi yapı, bugün hem edebiyat mirasını yaşatıyor hem de yeni nesilleri kitap, sanat ve kültürle buluşturarak geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kuruyor.