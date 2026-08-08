İzmirli iş insanı Acun’un en mutlu günü

Almanya'nın Frankfurt kentinde hayatlarını birleştiren Elif Nur Acun Yavaş ile Hakan Yavaş'ın düğünü, İzmirli iş insanı Ahmet Acun'un hazırladığı sürprizlerle adeta masal gibi bir geceye dönüştü. Özel uçakla Bodrum tatili ve ünlü sanatçı Yusuf Gültekin'in sahne aldığı organizasyon, davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Elif Nur Acun Yavaş ile Hakan Yavaş, hayatın güzel bir tesadüfüyle başlayan arkadaşlıklarını evlilikle taçlandırdı. Çift, 18 Nisan 2026'da resmî nikâhlarını kıyarken, 13 Haziran 2026'da Frankfurt'ta düzenlenen görkemli düğün töreninde mutluluklarını aileleri ve dostlarıyla paylaştı. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde geceye damga vuran isim ise İzmirli iş insanı Ahmet Acun oldu.

ANLAMLI BİR JEST

Yeğenleri için özel bir organizasyon hazırlayan Acun, düğün öncesinde İzmir'den özel uçak kiralayarak aile bireylerine Bodrum tatili sürprizi yaptı. Büyük ilgi gören bu jest, davetliler tarafından takdirle karşılandı. Sürprizler bununla da sınırlı kalmadı. Ahmet Acun, sevilen sanatçı ve söz yazarı Yusuf Gültekin'i düğüne getirerek geceyi unutulmaz bir konsere dönüştürdü. Sanatçının seslendirdiği eserlerle davetliler doyasıya eğlenirken, gelin ve damat da bu özel gecenin keyfini sevdikleriyle birlikte çıkardı. Yeğenlerinin en özel gününde yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Ahmet Acun, "Aile bizim en büyük değerimiz. Elif ve Hakan'ın bu mutlu gününü unutulmaz kılmak istedik. Onların yüzündeki tebessümü görmek her şeye değerdi. Bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı.