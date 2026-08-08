Tuna’nın İncisi Budapeşte-1

Gezi Tutkunu Nalan Miri Sözer yazdı...

Ağustos ayı boyunca Budapeşte'de dünyanın en popüler müzik festivallerinden biri olan Sziget Festival gerçekleşiyor.

Festivalde her yıl binden fazla performans sergileniyor. Festivalin düzenlendiği Tuna Nehri üzerinde bulunan Eski Buda Adası bile yeşillik alanlarıyla insanı büyülerken bu atmosfere sınırsız müzik ve eğlenceyi ekleyin. Bu festivalin "Avrupa'nın En İyi 5 Festivali" arasında gösterilmesi boşuna değil.

Tuna Nehri üzerindeki 108 hekta ormanlık Obudai- Sziget'te (Eski Buda Adası'nda düzenlenen festivalde 1500'den fazla etkinliğin içinde yer alan konserler, tiyatrolar, akrobatik ve müzikal gösterilerle kalbinizden arsa alacak Sziget Festival'de gerçekleştirilen Renk, Baloncuk ve Çamur Partileri ise kesinlikle katılmanız gereken etkinlikler arasında. Dünyaca ünlü sanatçıları izleme fırsatının yanında daha önce hiç karşılaşmadığınız grupları da keşfetme imkanı veren festivaldeki yemek alanlarında ise her mutfaktan bir stand görmeniz mümkün.

Festigal hakkında daha detaylı bilgiyi www.szigetfestival.com sitesinden edinebilirsiniz.

OLDUKÇA HAREKETLİ BİR NOKTA

Budapeşte'de kafelere, restoranlara, yakın bir noktada konaklamak istiyorsanız sizin için nokta atışı olacak bir önerimiz var: Budapest VII, yani 7. Bölgede konaklamak. Burası Budapeşte'nin en popüler bölgelerinden biri ve şehrin turistik noktalarına yürüyerek ya da toplu taşımayla kolayca ulaşabileceğiniz bir yer. Biz bu bölgenin en kalabalık noktalarından biri olan ve birçok restoranı kapsayan Gozsdu Udvar'da (Bu arada Udvar avlu demek) Mango Aparthotel'de kaldık.

Lokasyon olarak çok iyi, daireler eh şeklinde bir yorum getirebiliriz. (tuvaletimizi su bastığı gerçeğini görmezden gelemeyiz) Ayrıca dediğimiz gibi burası çok kalabalık ve hareketli bir yer olduğundan hem dairelerin bulunduğu binada hem de avluda gecenin geç saatlerine kadar bayağı gürültü oluyor, eğer bunu sorun ediyorsanız direkt es geçin deriz.

KOYNUNDA TARİH GİZLİ

Tuna Nehrinin iki yakasındaki Budin ve Peşte'nin 17 Kasım 1873 yılında birleşmesiyle oluşmuş şehir Orta Avrupa'nın en güzel kentlerinden biri. Macaristan'ın başkenti bir zamanlar Viyana ile birlikte Avusturya- Macaristan İmparatorluğunun da başkentiymiş.

Şehrin dokusu, tarihi güzelliği ve doğasıyla Tuna'nın incisi olarak anılan Budapeşte, iki ayrı bölüm Buda ve Peşte olarak keşfedilmeli. Ekonomik olarak daha güçlü bir bölge olan Buda, tepeliklerden oluşurken, Peşte ise daha düz bir alanda yer alıyor. Buda, Tuna'nın sağ tarafında bulunuyor. Şehrin kuruluşu, eski Roma dönemine kadar uzanıyor. Macar Krallığı ve Osmanlı'dan izler taşıyan Buda, şehrin tarihi mirasına ev sahipliği yapıyor. Tuna Nehri'nin solunda geniş bir ova üzerine konumlanmış Peşte ise daha ziyade şehrin yeni yüzü gibi. Her daim canlı ve hareketli. Buda ve Peşte'yi Tuna boyunca 9 köprü birleştiriyor. Bunlardan en ünlüsü Zincir köprü, Buda ve Peşte'yi birbirine bağlayarak iki kentin tek bir şehir haline gelmesinin sembolü.

VÖRÖSMARTY MEYDANI

İsmini vatansever Macar şair Mihaly Vörösmarty'den alan meydanda Vörösmarty Anıtı bulunuyor. Anıtta şairle birlikte bir çiftçi ve kızı, geleneksel Macar elbiseli halk, bir öğrenci, karısı ile genç oğluyla bir işçi betimlenmiş.

VACİ UTCA

Sadece yaya trafiğine açık cadde 18. yüzyıldan bu yana Budapeşte'nin en işlek noktasıymış. 19. ve 20. Yüzyıl mimarisinin eşlik ettiği caddede yürüyüş yaparak, kafelerden birinde dinlenip etrafı seyredebilirsiniz.

PARLAMENTO BİNASI

Budapeşte Parlamento Binası, neo rönesans tarzı ile Tuna Nehri kıyısında tüm ihtişamı ile göz dolduruyor. Şehrin ana simgesi olan yapı Peşte tarafında yer alıyor. 96 metrelik kulesi ile yapıldığı tarihte dünyanın en yüksek binalarından biriymiş. 1884 inşasına başlanan bina, 1902'de ancak tamamlanabilmiş ve içi Macaristan'ın en iyi sanatçıları tarafından dekore edilmiş.

ZİNCİR KÖPRÜ

Şehrin Buda ve Peşte yakalarını birleştiren 9 köprüden ilki ve en ünlüsü olan. Görkemli yapı gece ışıklandırmasıyla daha da büyüleyici. Köprüyü yürüyerek kente her iki açıdan da bakmalı.

BALIKÇILAR TABYASI

Budapeşte'yi düşmanlardan korumak için 20. yüzyılın başlarında inşa edilen Balıkçılar Tabyası mimari stili ile göz alıcı. Neo-Romanesk gözetleme teraslarından Budapeşte'nin eşsiz manzarasını görebilirsiniz.

BUDİN KALESİ

Tarih süresince çokça savaşa tanık olan Budin Kalesi ve Kraliyet Sarayı, birçok müze ve galeriye ev sahipliği yapıyor. Sanat Galerisi, Saray Müzesi, Budapeşte Tarih Müzesi ve Macar Ulusal Galerisi burada yer alıyor.

MARGARET ADASI

Tuna Nehri'nin ortasında bulunan Margaret Adası (Margitsziget), Osmanlı İmparatorluğu zamanında harem olarak kullanılmış ve daha sonra kraliyet ailesinin dinlenme evi olmuş. 1908'de halka açık parka dönüştürülen ada, nefis doğası, yüzme havuzları, Japon bahçeleri ile görülmeye değer. Ayrıca bisiklet kiralayıp yemyeşil bahçelerde keşfe çıkabilirsiniz.