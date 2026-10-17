Dubai’de yaz devam ediyor

OTANTİK DURAKLAR Denizi, kumsalları, güneşi, göz alıcı mimarisi, çöldeki büyüleyici gün batımlarının yanı sıra turistik Arap ülkesi denildiğinde ilk akla gelen Dubai modern ve çöl yaşamını birleştiren bir deneyim sunuyor. Rotamıza, şehrin kültürel dokusunu hissettiren Abralar'la Altın Pazarı, Antik Kapalı Çarşı gibi otantik yerlerin ardından, Dubai'nin yeni yüzüne doğru farklı yapıları ekledik. 1900'lü yılların, küçük balıkçı kasabası olan, şimdilerde gelenekselliğin modernizm ile buluşmasını sergileyen, dünyanın en zengin ve ihtişamlı şehirlerinden Dubai, çocuklarla keşfedebileceğiniz heyecan verici bir rota. Ünlü Burj Al Arab diğer adıyla yelken otel, Dubai Creek, Emirates Towers, Sheikh Palace, Gökdelenler Caddesi ve Jumeirah Palmiye Adası'nı da gördükten sonra kendimizi pırlanta kumsallara atarak deniz ve güneşin keyfini çıkardık.





KAYAK KEYFI

Vee plajlar... Her gün, her saat, canın ne zaman isterse deniz keyfi. Jumeirah Jane olmak istiyorum. Yani Dubai'de ev kadını anlamına geliyor. Kuma deniz kabukları dizmek, deniz yıldızıyla taçlandırmak istiyorum. Kurumsal hayattan, toplantılardan, stresten uzak kışın ortasında yazı yaşamak ve bu hayali kurmak beni mutlu ediyor. Ama hayaller şehri Dubai'de yaz ortasında kışı yaşamak da mümkün. Dışarıda hava otuz derece, Dubai Ski'de kar kıyamet, kayak yapabiliyor, kışı yaşayabiliyorsun. Hatta gerçek penguenlerle tanışarak çocukların hafızasına nefis bir anı ekleyebiliyorsun. Üstelik bu penguenler eğitimli oldukları için insanın dostları olduğunu hemen anlıyor, korkmuyor, kaçmıyorlar. Çocuklar sevdikleri bütün penguenleri öpücük yağmuruna tutuyor.

YEMEKLER

AKILDA KALICI

Eğlenmeyi ve yaşamayı bile, hemşehrim; İzmirli güzel kadın Gözdeciğim de o yıllarda Dubai'de yaşıyordu. Onlarla de yeni keşiflerimiz unutulmazdı. Mesela Blue Marlin Dubai'de harika bir pazar günü geçirdik. Pek popüler Beach Club'ın menşei Ibiza Adası. Malum dünyada "en iyi" olan her şey Dubai'de de olmalı ya... Plajda benim cüceler bir İspanyol'la futbol oynuyor. İçecekler limitsiz... Dubai manzarası eşliğinde, kabuklu deniz mahsulleri ziyafeti unutulmazdı!