Dubai’de yaz devam ediyor

Arap diyarının olmazsa olmazı; fıkralara, filmlere, hikayelere konu olan çöl! Gider gitmez, akşam üzeri çölde safariye çıkıyoruz. 4x4 jeep'lerle kumda safari ile adrenalin yükleniyoruz. Ve akşam da çölde gece eğlencesi... Çöl sefası eğer doğum gününüze denk gelirse, bugünü çölde unutulmaz kılabilirsiniz. Dansözlü, yemekli, müzikli çölde eğlence! Ve çölden kına dövmesi yaptırmadan dönmek olmaz deyip, kendinize hediye olarak da geçici dövme yaptırabilirsiniz.
OTANTİK DURAKLAR
Denizi, kumsalları, güneşi, göz alıcı mimarisi, çöldeki büyüleyici gün batımlarının yanı sıra turistik Arap ülkesi denildiğinde ilk akla gelen Dubai modern ve çöl yaşamını birleştiren bir deneyim sunuyor. Rotamıza, şehrin kültürel dokusunu hissettiren Abralar'la Altın Pazarı, Antik Kapalı Çarşı gibi otantik yerlerin ardından, Dubai'nin yeni yüzüne doğru farklı yapıları ekledik. 1900'lü yılların, küçük balıkçı kasabası olan, şimdilerde gelenekselliğin modernizm ile buluşmasını sergileyen, dünyanın en zengin ve ihtişamlı şehirlerinden Dubai, çocuklarla keşfedebileceğiniz heyecan verici bir rota. Ünlü Burj Al Arab diğer adıyla yelken otel, Dubai Creek, Emirates Towers, Sheikh Palace, Gökdelenler Caddesi ve Jumeirah Palmiye Adası'nı da gördükten sonra kendimizi pırlanta kumsallara atarak deniz ve güneşin keyfini çıkardık.
KAYAK KEYFI
Vee plajlar... Her gün, her saat, canın ne zaman isterse deniz keyfi. Jumeirah Jane olmak istiyorum. Yani Dubai'de ev kadını anlamına geliyor. Kuma deniz kabukları dizmek, deniz yıldızıyla taçlandırmak istiyorum. Kurumsal hayattan, toplantılardan, stresten uzak kışın ortasında yazı yaşamak ve bu hayali kurmak beni mutlu ediyor. Ama hayaller şehri Dubai'de yaz ortasında kışı yaşamak da mümkün. Dışarıda hava otuz derece, Dubai Ski'de kar kıyamet, kayak yapabiliyor, kışı yaşayabiliyorsun. Hatta gerçek penguenlerle tanışarak çocukların hafızasına nefis bir anı ekleyebiliyorsun. Üstelik bu penguenler eğitimli oldukları için insanın dostları olduğunu hemen anlıyor, korkmuyor, kaçmıyorlar. Çocuklar sevdikleri bütün penguenleri öpücük yağmuruna tutuyor.
YEMEKLER
AKILDA KALICI
Eğlenmeyi ve yaşamayı bile, hemşehrim; İzmirli güzel kadın Gözdeciğim de o yıllarda Dubai'de yaşıyordu. Onlarla de yeni keşiflerimiz unutulmazdı. Mesela Blue Marlin Dubai'de harika bir pazar günü geçirdik. Pek popüler Beach Club'ın menşei Ibiza Adası. Malum dünyada "en iyi" olan her şey Dubai'de de olmalı ya... Plajda benim cüceler bir İspanyol'la futbol oynuyor. İçecekler limitsiz... Dubai manzarası eşliğinde, kabuklu deniz mahsulleri ziyafeti unutulmazdı!
EĞLENCENİN SINIRI YOK
Dubai'de Hollywood temalı park Motiongate'de, sinema stüdyolarını keşfedebilir ve Hollywood büyüsünü yaşayabilirsiniz. Gerçeğini aratmayan suni nehirlerle dolu Riverland'de aksiyon dolu bir gün geçirip, Bollywood Tema Park'ta Mumbai'nin ünlü film endüstrisinin eğlencelerine tanık olabilirsiniz. Ya da çocuklarla Legoland'de oyuncak dünyasında kendinizi kaybedebilirsiniz. Dubai'de çocuklarla birlikte eğlenmenin gerçekten sınırı yok. Bol aktivite, macera ve yepyeni keşifler için sayısız alternatif mevcut.
GEZİLECEK YERLER
IMG Worlds of Adventure,
BOUNCE Trampoline Park,
THE Green Planet,
DUBAİ Aquarium,
THE Lost Chambers Aquarium,
SKİ Dubai ve çölde safari.
FERRARI WORLD
Buraya kadar gelmişken Abu Dabi'deki dünyanın en büyük Ferrari dünyasını gezmemek olmazdı. Ferrari pilotu ehliyeti alan çocuklar hemen pistte yarışıyorlar. Ayrıca anne-oğul test sürüşleri de yapıldı. Havai fişek, su dansı, gösterişli intro'lar, sofistike lobi'ler, gösterişli arabalar, 'en yüksek' iddiasındaki gökdelenler Dubai'nin olmazsa olmazları... Özetle; yazı sevenler, hayata mola vermek ve sadece eğlenmek isteyenler için en cillop yer. Gerçek mi? Tabii ki bir Avrupa yaşamı gibi tarihi, sanatsal ve doğal yaşamı olan bir yer değil. Lüks ve tüketimin ön planda olduğu kurgusu ile bir film platosunu andıran Dubai; yeme içme, alışveriş ve eğlencenin hayata yayılmış bir modelini yaşatıyor. Deniz, güneş, kum da bu şaşalı hayatın bonusu gibi...