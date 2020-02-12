Koronavirüsünde ölü sayısı 1016 oldu

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı korkutan 'Koronavirüsü' ile ilgili her geçen gün bir iddia daha ortaya atılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan ettiği Korona virüsü ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Çin'de yetkililer korona virüsünün ortaya çıktığı Hubei eyaletinde önceki gün 108 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede korona virüsünden ölenlerin sayısı ise 1016'ya ulaştı. Yetkililer, yeni görülen vakaların sayısında ise bir azalma olduğunu kaydetti. Çin'in Ulusal Sağlık Komisyonu'na göre ülkede toplamda 42 bin 638 kişide korona virüsü tespit edildi. Hubei'de iki üst düzey yetkili görevden alınırken, Çinli yetkililer aşının hayvanlar üzerinde test edilmeye başlandığını açıkladı.