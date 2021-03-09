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’nin eşi ’yi karıştırdı

Prens Harry’nin eşi İngiltere’yi karıştırdı

9.3.2021

İNGİLTERE Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Amerikalı ünlü sunucu Oprah Winfrey'in şovuna konuk oldu. Markle, programda yaptığı açıklamada hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" diye konuştu. Kraliyet ailesi içinde çok mutsuz olduğunu ve intiharı düşündüğünü vurgulayan Markle, "Artık yaşamak istemiyordum" ifadesini kullandı. Markle'ın bu açıklamaları, İngiltere'de büyük yankı uyandırdı. Kraliyet ailesinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.
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