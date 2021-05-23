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polisi şimdi de bir mahkumu öldürdü

ABD polisi şimdi de bir mahkumu öldürdü

23.5.2021

ABD'NİN Tennessee eyaletindeki bir hapishanede bir George Floyd vakası daha yaşandığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz sene gözaltına alındığı sırada polis tarafından boynuna basılarak öldürülen George Floyd cinayetinin ardından, polisin uyguladığı yöntem dünya çapında tepki uyandırmıştı. Ortaya çıkan görüntülerde, hapishane polisinin aynı yöntemle bir mahkumu öldürdüğü belirlendi. Geçtiğimiz sene yaşandığı belirtilen olayda, 48 yaşındaki William Jennette isimli mahkumun, polis tarafından etkisiz hale getirilmek istenirken öldürüldüğü öğrenildi.
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