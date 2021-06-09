Bosna Kasabı Mladic’e ömür boyu hapis cezası

ESKİ Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 2017'de hakkında ömür boyu hapis cezası verdiği Bosnalı Sırpların eski lideri 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in davasında nihai karar açıklandı. Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımdan sorumlu olan Mladic'in ömür boyu hapis cezasını onadı. Temyiz yargıçları, Mladic'in işlediği suçları göz önünde bulundurarak, daha önce aldığı müebbet hapis cezasında değişiklik yapılmamasına hükmetti.
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