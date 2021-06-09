Terör örgütü PKK yine peşmergeyi hedef aldı

TERÖR örgütü PKK'nın Irak'ın Duhok kentinde bir peşmergeyi öldürdüğü bildirildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, PKK Duhok'un Zaho ilçesine bağlı Derkar nahiyesinde peşmerge güçlerine saldırdı. Derkar Nahiye Müdürü Edib Cafer, açılan keskin nişancı ateşiyle bir peşmergenin hayatını kaybettiğini belirtti. PKK, 5 Haziran günü de Duhok'un Amedi ilçesinde peşmerge güçlerine pusu kurmuş, saldırı sonucu 5 peşmerge ölmüş, 7'si de yaralanmıştı.

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