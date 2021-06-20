İran’da cumhurbaşkanlığı seçimini Reisi kazandı

İRAN'DA muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi oldu. 18 milyondan fazla oy alan Reisi, en yakın rakibi Muhsin Rızai'ye büyük bir fark attı. Mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan İbrahim Reisi'yi ilk tebrik eden isim oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Reisi'yi ilk tebrik eden liderlerden biri oldu. İbrahim Reisi, Ayetullah Ali Hamaney sonrasında Devrim Rehberliği makamına oturması muhtemel isimlerin başında geliyor.

ERMENİSTAN'DA PARLAMENTO SEÇİMİ İÇİN OY KULLANILIYOR

ERMENİSTAN halkı bugün parlamento seçimi için sandık başına gidiyor. Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını 44 günlük savaşla kurtarması sonrasında, Paşinyan'ın başbakanlık görevinden istifa ettirilmesi üzerine yapılacak seçime 26 siyasi hareket katılıyor. Seçimde Paşinyan "Sivil Sözleşme Partisi", Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan "Ermeni Ulusal Kongre Partisi", Rusya yanlısı eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ise "Ermenistan İttifakı" ile yarışacak.

BİDEN-PUTİN ZİRVESİ ÖNCESİ 'YARDIMLAR KESİLDİ' İDDİASI

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki zirve öncesi ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardım paketinin askıya aldığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Beyaz Saray ise bu iddiaları yalanladı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Ukrayna'ya güvenlik yardımımızı geri çektiğimiz fikri saçma. Geçen hafta ABD-Rusya zirvesi yaklaşırken aralarında silahların da olduğu 150 milyon dolarlık güvenlik yardımını Ukrayna'ya verdik" ifadesini kullandı.

FRANSA'DA JANDARMA İZİNSİZ PARTİYİ BASTI: 11 YARALI

FRANSA'NIN Redon kentinde önceki akşam tekno müzik partisi düzenlemek isteyen yaklaşık 1000-1500 kişi toplandı. Katılımcılar, partiyi önlemek için müdahale eden jandarmaya molotofkokteyli, demir toplar, briketler ve ellerindeki cisimleri fırlattı. Jandarmanın katılımcılara göz yaşartıcı gaz kullanarak karşılık vermesiyle arbede yaşandı. Olayda en az 6 kişi yaralanırken, yaralananlardan birinin elinin koptuğu belirtildi. Jandarma ekipleri de olayda en az 5 jandarmanın yaralandığını duyurdu.

"AFGANİSTAN OPERASYONLARI İÇİN CIA'YE ÜS VERMEYECEĞİZ"

PAKİSTAN Başbakanı Imran Khan, Amerikan kuvvetlerinin Afganistan'dan çekildikten sonra ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) ülkedeki operasyonları için "kesinlikle üs vermeyeceklerini" ifade etti. Khan, "Herhangi bir üs kullanımı ya da herhangi bir eyleme izin vermemize imkan yok. Kesinlikle hayır" şeklinde yanıt verdi. Öte yandan CIA ise Afganistan'dan ABD askerlerinin çekilmesi sonrası bu ülkedeki operasyon gücünü devam ettirmek amacıyla yeni arayışlarını sürdürüyor.

RUSYA'DA PARAŞÜT SPORCULARINI TAŞIYAN UÇAK DÜŞTÜ: 9 ÖLÜ

RUSYA'NIN Kemerovo bölgesinde paraşüt sporcularını taşıyan "L-410" tipi hafif motorlu uçak havalandığı esnada motorlarından biri arıza verdi. Mürettebatın havaalanına geri döndürdüğü uçak, sert iniş sonucunda sol kanadı üzerine düşerek kaza yaptı. 24 kişinin bulunduğu uçakta, kaza neticesinde 2 pilot dahil 9 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.