"AB Kıbrıs Türk halkının iradesini hiçe sayıyor"

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in "(Kıbrıs'ta) iki devletli

çözümü asla kabul etmeyeceğiz" açıklamasına tepki gösterdi. AB'nin bu pozisyonunun, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne koşulsuz desteğinin de yeni bir örneği olduğunu belirten Ertuğruloğlu, "AB yetkilileri, bu açıklamalarıyla Kıbrıs Türk halkının iradesini hiçe saymaktadır" ifadesini kullandı.

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