Dışişleri’nden BM’ye ‘hassasiyet’ çağrısı

BİRLEŞMİŞ Milletler'den yapılan Suriye ile ilgili açıklamaya Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. Mukim Koordinatörü ve İnsani Koordinatörü, Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü ve UNICEF'in Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü tarafından yayınlanan açıklamanın yanıltıcı bilgiler içerdiğini ifade eden Bakanlık Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Alluk Su İstasyonu Suriye muhalefetinin kontrolünde. Rasulayn ve Tel Abyad'ın elektrik kaynağı ise güneyde. PKK/ PYD ve rejim, Alluk Su İstasyonu ve bölgeye gelen elektriği kasıtlı olarak engellemektedir. Açıklamayı hazırlayanlar, Suriye'deki insani sorunlara seçici yaklaşmaktadır" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE TERÖR SALDIRISI

FIRAT Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde, park halinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Terör saldırısında yaralanan 2 sivil hastaneye kaldırıldı. Çevrede büyük hasar meydana geldi. Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.