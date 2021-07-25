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Dedeağaç’a yüzlerce tank ve araç getirdiler

Dedeağaç’a yüzlerce tank ve araç getirdiler

25.7.2021

Orta doğu ve Türkiye'nin bölgesindeki hamleleriyle yıllardır eleştirilen ABD, bu kez de Balkanlar'a el attı. ABD, Yunanistan'ın Edirne sınırına 40 kilometre mesafedeki Dedeağaç üssüne 400'den fazla tank ve zırhlı araç sevkiyatı yaptı. ABD Savunma Görsel Bilgi Dağıtım Servisi (DVIDS), sevkiyatla ilgili fotoğrafları "Dedeağaç'ın stratejik olarak konumlandırılmış limanı, ABD Ordusu kuvvetleri için kritik derecede önemli bir ulaşım ve lojistik merkezi haline geldi" mesajıyla paylaştı.

'DÖNÜM NOKTASI' DEDİLER
598. Ulaştırma Tugayı Albayı Joshua D. Hirsch, "M1'lerin, Bradley'lerin ve diğer zırhlı ve paletli araçların geliş ve gidişini desteklemek için limanı ilk kez kullanmamız dönüm noktası" dedi. ABD'nin Yunanistan'da, Dedeağaç, Kavala, Selanik, Larisa, Stefanoviç ve Girit'te askeri üsleri bulunuyor.

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