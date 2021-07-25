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Son 1 ayda 180 askerin öldürüldüğü iddia edildi

Son 1 ayda 180 askerin öldürüldüğü iddia edildi

25.7.2021

MYANMAR'DA askeri darbeye karşı çıkan etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Bağımsızlık Ordusu (KNLA), Haziran'dan bu yana Myanmar ordusundan en az 180 kişiyi öldürdüklerini öne sürdü. KNLA'nın enformasyon biriminden yapılan açıklamada, Karen eyaleti genelinde 15 Haziran'dan bu yana Myanmar ordusu ile 29 çatışma yaşandığı bildirildi. Açıklamada, çatışmalarda Myanmar ordusundan en az 180 kişinin öldürüldüğü iddia edildi. Myanmar ordusu ise KNLA'nın iddialarına ilişkin açıklamada bulunmadı.
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