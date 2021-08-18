Taliban’dan kadınlara ‘yönetime katılın’ çağrısı

TALİBAN, Afganistan'da herkes için "af" ilan ettiklerini duyurdu ve kadınlara yönetime katılmaları çağrısında bulundu. Taliban'ın kültür komisyonu üyesi Enamullah Samangani, kontrollerine geçen Afgan devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Afganistan'da herkes için "af" ilan ettiklerini belirterek kadınları yönetime katılmaya davet etti. Enamullah Samangani, kadınların kurban olmasını istemediklerini ve yönetimde yer almalarını arzu ettiklerini belirtti.

ALMANYA KARGO UÇAĞINA SADECE 7 KİŞİYİ ALDI

ALMANYA'NIN, Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderdiği A400 tipi askeri kargo uçağına sadece 7 kişiyi almasına sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Almanya'nın tanınmış sanatçılarından Igor Levit, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu felaket karşısında, uçağı insanlarla doldurmamak, kıyaslanamaz bir şekilde insanlık dışı. Bu utanç verici. Savaşın ne olduğunu anlamayan sorumlular. Söyleyecek söz bulamıyorum. Yedi kişi sadece yedi. Çünkü diğerleri listede değildi" ifadelerini kullanarak Almanya'nın tahliye operasyonundaki başarısızlığına tepki gösterdi.

UGANDA, 2 BİN AFGAN MÜLTECİYİ KABUL EDECEK

UGANDA, ABD'nin talebi üzerine 2 bin Afgan mülteciyi ülkesine geçici olarak kabul edeceğini duyurdu. The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, yardım, afet ve mültecilerinden sorumlu Devlet Bakanı Esther Anyakun, ABD hükümetinin, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'den ricası üzerine 2 bin Afgan mülteciyi geçici olarak ülkelerinde misafir etme kararı aldıklarını açıkladı.

FACEBOOK, TALİBAN'LA İLGİLİ İÇERİKLERİ YASAKLADI

SOSYAL paylaşım platformu Facebook, terör örgütü olarak gördüğü Taliban'a ait hesaplar ve Taliban'ı destekleyen içerikleri yasakladığını bildirdi. Facebook sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, Taliban'ın ABD yasalarına göre terör örgütü olarak görüldüğünü ve tehlikeli örgütler politikaları uyarınca şirket hizmetlerinden faydalanmasının yasaklandığını bildirdi.