ABD’den DEAŞ’a hava saldırısı

ABD'den Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında saldırı gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ'ın Horasan koluna misilleme geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Yüzbaşı Albay William Urban, "ABD askeri kuvvetleri, bir DEAŞ/Horasan üyesine yönelik ufuk ötesi terörle mücadele operasyonu yapmıştır" ifadelerini kullandı. Operasyonun Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini aktaran Urban, "İlk belirlemeler hedefi öldürdüğümüz yönünde. Sivil kayıp olmadığını biliyoruz" dedi.

2 DEAŞ HORASANLI ÖLDÜRÜLDÜ

ABD Savunma Bakanlığı'ndan saldırılarla ilgili yapılan açıklamada da, "Üst düzey 2 DEAŞ Horasanlı öldürüldü. Biri de yaralandı" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, "13 kişi için cenaze işlemleri tamamlandı" denildi. Pentagon Sözcüsü John Kirby ise, saldırıyla ilgili detayların paylaşılmayacağını belirterek, "Başka operasyonlar da yapabiliriz" mesajı verdi.

TALİBAN KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARINI İŞE ÇAĞIRDI

TALİBAN'ın, Afganistan'da kadın sağlık çalışanlarına işlerine geri dönmeleri çağrısında bulunduğu bildirildi. Taliban Sözcülerinden Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kadın sağlık personelinin görevlerine devam etmeye çağırıldığını açıkladı. Mücahid, paylaşımında, yeni yönetimin, kadın sağlık çalışanlarının işlerine devam etmeleriyle ilgili bir sorunu olmadığını vurgulayarak "Sağlık Bakanlığı, illerdeki ve başkentteki tüm kadın çalışanları işlerine devam etmeleri konusunda bilgilendiriyor" ifadesini kullandı. Mücahid, Afganistan'daki kadınların ülkede güvenlik tam anlamıyla sağlanıncaya kadar kadınlara evden çıkmamaları tavsiyesinde bulunmuş ancak bu durumun "geçici bir prosedür" olduğunu söylemişti.