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11 Eylül saldırılarında ölen 2 kurban daha teşhis edildi

20 yıl önceki saldırıda ölenlerden bugüne kadar 1647’sinin kimliği teşhis edildi

11 Eylül saldırılarında ölen 2 kurban daha teşhis edildi

9.9.2021

ABD New York şehri baş adli tabipliği, 11 Eylül saldırılarından 20 yıl sonra iki kurbanın daha teşhis edildiğini açıkladı. Kurbanlardan birinin isminin Dorothy Morgan olduğu açıklanırken diğerinin kimliği ailenin isteği üzerine gizli tutuldu. Morgan ve ismi açıklanmayan kişi, 11 Eylül sonrasında kimliği teşhis edilebilen 1646 ve 1647'nci kurban oldu. Saldırılarda hayatını kaybeden 1106 kişinin hala teşhis edilemediği de kaydedildi.
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