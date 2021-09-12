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11 Eylül saldırılarının üzerinden 20 yıl geçti

11 Eylül saldırılarının üzerinden 20 yıl geçti

12.9.2021

ABD topraklarındaki en ölümcül terör saldırısı olarak hafızalara kazınan 11 Eylül'ün üzerinden tam 20 yıl geçti. New York'ta saldırının gerçekleştiği sıfır noktasında dün saldırının kurbanları anısına tören gerçekleştirildi. Törende hayatını kaybeden yaklaşık 3 bin kişi için 1 dakikalık saygı duruşu düzenlendi. New York'ta Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerinin kaçırılan uçaklar tarafından çarpılıp yıkıldığı yerde bulunan anıt meydanında kurbanların yakınlarından oluşan kalabalığa ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkanlar Barack Obama, Bill Clinton, Kongre üyeleri ve diğer devlet adamları da eşlik etti.
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